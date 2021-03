Ignacio Antonio se despidió de Instituto con una emotiva carta

El mediocampista Ignacio Antonio rescindió contrato en Instituto con la idea de buscar continuidad en otra club de la categoría.

En ese marco, tras la desvinculación del club de Alta Córdoba, el volante que se formó en La Agustina e incluso vivió en la pensión del club, se despidió de la "Gloria" vía redes sociales con una emotiva carta.

La carta:

"Hoy me toca despedirme del club.

Me toca despedirme del lugar en donde llegue de muy chico, con muchas ilusiones y sueños por cumplir y poco a poco fui consiguiendo esos pequeños objetivos. Por eso no tengo más palabras que no sea dar las gracias a este club que me brindo un lugar, me educó y me ayudó a crecer tanto en la parte humana, cómo en la deportiva. Siempre me brinde al 100 por está camiseta, a veces me tocó jugar bien, a veces no tan bien, pero siempre entregando todo. Quiero agradecer a mis compañeros, al cuerpo médico, utileros, dirigentes, encargados y cocineros de la pensión, la gente que trabaja en el predio y a los hinchas de Instituto.

Sin duda que seguiré al club en todo momento, porque instituto deja eso, sentido de pertenencia.

ETERNAMENTE AGRADECIDO Y HASTA PRONTO"