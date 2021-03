Losardo se aparta del Ministerio de Justicia y será embajadora de la Unesco

La ministra de Justicia de la Nación, Marcel Losardo, presentará formalmente su renuncia al cargo. La información había sido adelantada en la noche del lunes por el presidente Alberto Fernández.

Losardo ocupará a partir de ahora el cargo de embajadora de la Unesco, según confirmaron fuentes cercanas al Gobierno nacional.

Vale recordare que Fernández reveló este lunes que la ministra de Justicia, Marcela Losardo, le planteó "su idea de dejar el Ministerio", ya que "está agobiada", y destacó que en el Gobierno están "buscando un reemplazante".

"Marcela me ha planteado la semana pasada, y me lo venía planteando desde antes, su idea de dejar el Ministerio. Marcela, que es una persona que no viene de la política, la verdad que está agobiada", resaltó Fernández.

En declaraciones a la señal de cable C5N, el jefe de Estado precisó: "En estos días lo vamos a estar resolviendo. No tengo ninguna urgencia de que se vaya Marcela". "Quiero que ella siga trabajando conmigo, no quiero que se vaya. Me ha planteado su decisión, veremos cómo lo resolvemos. Estoy buscando un reemplazante", manifestó.

Noticia relacionada: