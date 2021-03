"Milagros está grave", dijo la mamá de la joven golpeada en La Cumbre

"Nosotros no sabíamos nada, se mostraban como la pareja perfecta", dice Mariela, la mamá de la joven de 18 años que fue ferozmente golpeada por su novio este domingo en La Cumbre.

La chica fue trasladada al Hospital Domingo Funes en Santa María de Punilla y luego derivada a Córdoba donde quedó internada en el Hospital San Roque. Desde ahí, este lunes su mamá habló con la prensa mientras esperaba el parte médico sobre el estado de salud de la joven.

"Milagros está grave, en un coma farmacológico para mantenerla estable", indicó la mujer a La Nueva Mañana, y agregó: "Es para que pueda evolucionar esa hemorragia que la tiene en peligro".

La mujer cuenta que Milagros convivía con su novio -que se llama Mauricio-, el joven de 22 años que está detenido y fue imputado por el delito de tentativa de homicidio doblemente calificado por el vínculo y por mediar violencia de género.

"Ellos convivían desde noviembre del año pasado, pero habían tenido una relación anteriormente de casi tres años. Después, ella estuvo casi un año con el padre en Buenos Aires, estudiando y había vuelto en octubre, en medio de la pandemia para verme y me dijo que se quería quedar", explica Mariela y cuenta en esas semanas cuando Milagros cumplió 18 años le dijo que quería irse a convivir con Mauricio, por lo que en noviembre se mudaron juntos.

Respecto al agresor, la mamá de la joven contó que "él nunca nunca había mostrado ningún hecho de violencia. Eran la pareja pefecta, nunca se la vio golpeada o con miedo hacia él", indicó Mariela y contó que tras el ataque a su hija se enteraron que el acusado "tenía denuncias por violencia hacia otras chicas".

Lo de las denuncias fue confirmado por el Ministerio Publico Fiscal que reporó que de acuerdo al Sistema de Administación de causa, el imputado tiene tres denuncias anteriores de violencia de géneo en contra de otras víctimas pero ninguna en relación a Milagros.

"Ante nosotros se mostraba como que estaba todo bien, nos comunicabamos contínuamente con Milagro, que siempre decía que estaban bien", relató la mujer sobre el trato que la familia percibía de la pareja.

Sobre los hechos contó que comenzaron a discutir en un bar y que varios testigos indicaron que él la agredió. "Milagros le pidió a mi otra hija -que también estaba en el lugar- que la esconda, que si Mauricio preguntaba por ella, le dijera que no la vio", contó la mujer y agregó: "Mi hija no entendía nada. Milagros le dijo que no pasaba nada", concluyó.

Durante la madruga, el ataque fue en la calle, Allí los vecinos dieron aviso a la Policía y cuando llegó el patrullero, "él la dejó tirada en la vereda y salió gritando 'la maté, la maté'", contó Mariela y explicó que all arribar la ambulancia "Milagros estaba entrando en paro así que enseguida la entubaron y fue derivada al hospital donde sigue grave".

