Stornelli y Lugones cuestionan la creación de la bicameral de seguimiento

El camarista y vicepresidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones, indicó que no entiende "el sentido" de la idea de crear una comisión bicameral del Congreso para investigar a la Justicia porque "el Poder Legislativo no se puede meter ni en las sentencias ni en las sanciones".

"Hay que ver el proyecto de la bicameral de monitoreo del Poder Judicial. No termino de entender el sentido", indicó Lugones, al tiempo que recordó que "el órgano creado por la Constitución" para esos fines "es el Consejo de la Magistratura".

En este sentido, el vicepresidente del órgano encargado de seleccionar y disciplinar a los jueces remarcó en declaraciones radiales que "el Poder Legislativo no se puede meter ni en las sentencias ni en las sanciones, para las sanciones está el Consejo de la Magistratura".

Por ese motivo, el magistrado de la Cámara Federal de San Martín agregó: "Eso está clarito y supongo que no es la intención del Poder Ejecutivo. Yo tengo claro que el Poder Judicial no está funcionando como debe en muchos aspectos, pero no puedo entender esta comisión". El camarista subrayó que le "preocupan mucho las causas que tardan 20 años en terminar" y, a modo de ejemplo, señaló que "un caso como el de Correo que dura 20 años es inadmisible", en referencia a la causa que involucra a la familia del ex presidente Mauricio Macri.

También se pronunció en contra de la iniciativa gubernamental uno de los fiscales más cuestionados de la Justicia Federal, Carlos Stornelli, para quien "está en juego la división de poderes". "Yo no creo que sea Alberto (Fernández) el que piense que tiene que disiparse la división de poderes, porque conozco su pensamiento", sostuvo Stornelli.

En declaraciones a Radio Rivadavia, el fiscal también se refirió a su vínculo con el presidente Alberto Fernández, con quien dijo que tenía "una relación amistosa" y se juntaban "a tomar café". "Con Alberto tengo relación desde hace unos años, normalmente nos reuníamos a conversar sobre la Argentina, sobre cuestiones vinculadas a la Justicia y demás", detalló Stornelli. "Ese diálogo se interrumpió cuando fue candidato a presidente. Cuando pase el tiempo me gustaría charlar de hombre a hombre", afirmó.

"Algunas de las cosas que ha expresado o algunas de sus cuestiones no me las había manifestado antes porque le hubiera manifestado mi disenso, pero bueno, él está en un espacio político que no se, y además las opiniones son libres", señaló el fiscal.

Sobre la referencia que hizo el Presidente a la investigación en su contra por espionaje, el fiscal subrayó que "se dicen cosas que no son ciertas". "Dicen que estoy procesado por extorsión, no es cierto", indicó Stornelli.

Además, el fiscal federal defendió al presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Gustavo Hornos, por sus supuestas reuniones con Mauricio Macri, y subrayó: "Quieren demonizar cuestiones. Decime qué delito cometió". Hornos será investigado por el presidente del Consejo de la Magistratura, Diego Molea por haberse entrevistado al menos seis veces con el ex presidente cuando éste estaba a cargo del Poder Ejecutivo.

Fuente: Noticias Argentinas

