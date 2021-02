Marcos Torres se refirió a la destrucción de los murales por la Memoria

El Intendente de Alta Gracia respondió este viernes por el blanqueamiento de los murales que habitaban en el Anfiteatro de la Memoria y aseguró que la orden a la hora de intervenir el Anfiteatro era realizarlo con la participación del Colectivo por la Memoria.

En diálogo Radio Tortuga, Torres desestimó la idea de que una intención “negacionista” haya motorizado el acciones que tapó los murales y dijo que la situación “lo tomó de sorpresa” ya que “las órdenes impartidas desde el Ejecutivo Municipal siempre fue convivir y coexistir con este espacio simbólico tan importante como es la memoria de todo lo que sufrimos”.

“Acá no hay negacionismo ni nada que se le parezca, ni está la intención de vandalismo, ni de quitar a este tipo de expresión del anfiteatro. Todo lo contrario, la idea es ponerlo en valor”, aseguró. “O fue una descoordinación, o se acataron mal las órdenes impartidas por parte de algunos empleados, o de algún empleado que blanqueó la pared”, dijo el mandatario local.

Consultado sobre las responsabilidades con lo ocurrido, Torres evitó sumarse a las polémicas generadas alrededor del tema. “Hubo un malentendido, entiendo que existan actores que lo utilicen para generar enfrentamiento, confrontación. A nosotros no nos interesa, no vamos a entrar en eso tampoco”, afirmó.

“Yo me hago cargo de los aciertos y también de los errores, sin soberbia, pero también quitándole ese tono que algunos le quieren imponer como estar en contra’. En absoluto, he acompañado muchísimas de las marchas y lo voy a seguir haciendo. Estoy a favor de generar un espacio en la ciudad que simbolice todo esto que no tiene que volver a pasar nunca más en nuestro país”, dijo Torres.

“Ya la he dado esta mañana cuando hablé con el Secretario de Infraestructura, con Iván Poletta, que fue quien tiene a cargo a los que pintaron y blanquearon la pared para que se ponga en contacto y que quede bien representado ese Anfiteatro como un espacio simbólico de la Memoria”, adelantó el intendente respecto a las señales a seguir.

Noticia relacionada