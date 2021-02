Ante Ben Hur, Racing se juega más que un ascenso

El domingo Racing de Nueva Italia puede tiene por delante una gran oportunidad de consolidar el último eslabón, la frutilla del postre, luego de evidentes progresos en materia institucional, aunque sin el fútbol, todo queda con una mirada de más vaso vacío que lleno. Es que está en juego el salto de calidad, la gran apuesta, que se define en cancha y no en los escritorios.

“La Academia” disputará una final por el ascenso al Federal A mano a mano ante Sportivo Ben Hur de Rafaela, un viejo conocido de los torneos Argentinos anteriores, donde la dirigencia buscará concatenar y coronar los esfuerzos en un torneo deficitario y leonino, casi a modo de escape. Y de yapa, reencontrarse con aquellos pergaminos históricos que declaman su identidad.

En lo deportivo, el elenco que conduce Hernán Medina cuenta con virtudes y argumentos como para estar a la altura, en medio de un torneo corto luego de un año de parate. Por eso las velas están prendidas y los jugadores no descansan sabiendo que el domingo en cancha de Sportivo Belgrano de San Francisco, terreno neutral elegido para la definición del Regional Amateur, habrá mucho más que una final en juego.

Es que Racing tuvo que pasar duras penas desde su caída al Federal A, en 2013. Deudas agobiantes, Convocatoria de Acreedores, Concurso Preventivo en marchas y juicios laborales de toda naturaleza. Para colmo todavía se mastica la frustración por Nueva Italia luego de lo insignificante saldo de la última participación en el Federal A, luego del ascenso milagroso en Salta ante Central Norte y retorno al club a manos de los socios, allá en 2018.

Es que nunca hizo pie en lo deportivo y terminó pagando muy caro los errores fundacionales del proyecto, por lo que el descenso terminó siendo inevitable. Las responsabilidades cayeron sobre la gestión del actual presidente Manuel Pérez, quien hoy tiene la posibilidad concreta de sacarse esa dolorosa espina que, de manera maquiavélica, solo se quita ascendiendo.

Más allá de la decepción, en este año de pandemia sí hubo alcances que merecen celebración. Todos forman parte de los avances generales de la entidad que a pesar de la cuarentena siguió gestionando para salir a flote. Ya lucen en acción las canchas de paddle y Fútbol 5 en la esquina al frente del salón “Carlos Egea”, al lado de la Escuela de Modelo y Deportes del Club Atlético Racing, en una inversión que le reportará réditos en lo económicos a las arcas del club. Y firmó a fin de año un convenio por 10 años de explotación con el gremio Suvico (Sindicato único de Vigilancia y Seguridad Comercial, Industrial e Investigaciones Privadas de Córdoba) de la esquina del estadio “Miguel Sancho” que da a espaldas de la Avenida Malvinas Argentinas. Se habla de una erogación de 20 millones de pesos con un pago de canon semestral de 125 mil pesos y de esa manera avanzarán con remodelaciones en la cancha de bochas para armar un salón de usos múltiples, un gimnasio equipado y una sala de robótica. Ese fue el compromiso del Concejal Gustavo Pedrocca, Secretario General del sindicato.

Pero dichos progresos solo tendrán puesta en valor para el hincha si sólo si logra ascender este domingo. No obstante, hay motivos para la ilusión: desde la anulación del certamen pasado hasta la continuidad del actual, en once partidos Racing ganó 10 y empató el restante. Nunca perdió. Ya marchaba a puro ritmo antes de la infausta llegada de la pandemia en marzo de 2020 con seis festejos y una igualdad, y en la reanudación hilvanó cuatro victorias, once goles convertidos y apenas uno recibido. Y máxima efectividad en resultados.

El triunfo ante San Lorenzo de Catamarca potenció esperanzas y convicciones

De todas maneras, en el otro rincón del cuadrilátero estará un Ben Hur a puro oficio, práctico como la naturaleza de su DT Carlos Trullet (consiguió el único ascenso de esa entidad a la B Nacional en 2005) y llega a la final con siete goles en los dos últimos partidos y sin tener valla vencida. Vapuleó 4-0 a Atlético Paraná a domicilio y en el partido clave para clasificar se encargó de quitar del camino a Atlético Carcarañá con un lapidario 4-0.

Ambos equipos coinciden en atributos defensivos y una gran capacidad ofensiva e intensidad de juego. Racing lamenta la falta de eficacia como talón de Aquiles, Ben Hur apunta al pragmatismo por lo que se vivirán electrizantes y emocionantes momentos el domingo en San Francisco. La experiencia de Marcelo Benítez, la velocidad del “Mono” Blanco, la explosión de Franco García, la solvencia de Rivero en defensa y la cuota de gol de Diego Jara serán armamentos vitales para alimentar el sueño. Como también la sed de revancha de aquellos que vivieron el cielo y el infierno, como Leonardo “Calidad” Rodríguez y Mariano Martínez, hoy los estandartes de un club que aspira a sobrevivir a la crisis y dar un salto a la gloria.

Gambeteando en las gestiones

La gestión de Manuel Pérez en Racing recibió el comando del club con 46 juicios post concursales, y ha logrado acuerdos con 30 de ellos. Quedan por resolver 16 más. El último con sentencia que fue resuelto fue el del ex DT Carlos Moyano (3 millones de pesos). En breve inicia la negociación con el juicio del ex manager deportivo Juan José Urruti.

Seguí el desarrollo de esta noticia y otras más

en la edición impresa de La Nueva Mañana

[ Todos los viernes en tu kiosco ]