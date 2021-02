Dieron de baja a una cabo de la Policía que denunció a su jefe por acoso

Mariela Neira tiene 47 años y dos hijos. Desde el 2019 se encuentra desempleada luego de ser expulsada de la Policía de Córdoba, donde desempeñaba sus funciones con aparente normalidad hasta que en el 2018 se animó a denunciar a su jefe ante el Tribunal de Conducta Policial por reiterados “abusos y acosos con un fin sexual”.

Según consta en la acusación que se presentó ante la Justicia en el 2020, los acosos se realizaron de manera “personal o telefónicamente”. El acusado habría enviado, en reiteradas oportunidades fotos y videos de contenido sexual explícito por Whatsapp.

Foto: Gentileza El Doce.tv

Hace dos años, la por entonces cabo de la Policía de Córdoba denunció a su jefe en el Tribunal de Conducta Policial por una serie de situaciones de abusos que contemplaban un conjunto con sanciones por no acceder a los pedidos de su superior. Según una información publicada por El Doce, las acusaciones fueron desoídas por las autoridades a punto tal que el comisario inspector Mauricio Mielgo, el pasado 3 de diciembre de 2020, fue ascendido a director de la Unidad Regional Departamental Marcos Juárez. Para entonces, Neira ya había sido expulsada de la fuerza.

Según contó Mariela, su entonces jefe le aplicó “sanciones y me dieron de baja en la Policía por no haber accedido a la presión y el hostigamiento que permanentemente he padecido”. “Ejerció el poder y sus influencias, con complicidad funcional de autoridades policiales”, dijo la denunciante.

El pasado 10 de febrero, el juez de Control de los Tribunales de Bell Ville (donde se presentó la denuncia), Luis Werlen Zbrum, dispuso una “prohibición de acercamiento” del denunciado respecto a la víctima, “ya sea en lugar de residencia, lugar de trabajo, esparcimiento u otros”. Además, prohíbe a Mielgo "comunicarse, relacionarse o entrevistarse” con Neira.