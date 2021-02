Vacunas VIP: el CELS y El Destape repudiaron el accionar de Verbitsky

Tras el apartamiento de Ginés González García como titular del Ministerio de Salud de la Nación, las consecuencias del relato del periodista Horacio Verbitsky también salpicaron al propio periodista que dio a conocer que había sido vacunado en la sede de la cartera sanitaria por indicación del saliente ministro.

Las primeras repercusiones llegaron desde los periodistas de El Destape Radio, lugar en el que Verbitsky se despeña como columnista y donde relató la forma en que había recibido la dosis de la Sputnik V.

“Es una inmoralidad que con 50 mil muertos haya vacunados VIP. Es inmoral quien lo autorizó y quien se vacunó. Aquí no hay inocentes. Y alguna opereta atrás seguro habrá”, dijo Roberto Navarro, director del medio, que anunció que Verbitsky “ya no seguirá con sus columnas”.

Es una inmoralidad que con 50 mil muertos haya vacunados VIP.



Es inmoral quien lo autorizó y quien se vacunó.



Aquí no hay inocentes. Y alguna opereta atrás seguro habrá.



Le hice saber a @VerbitskyH que ya no seguirá con sus columnas en @eldestape_radio https://t.co/hh4EkKQKLo — Roberto Navarro (@robdnavarro) February 19, 2021

También el periodista Ari Lijalad, el interlocutor de Verbitsky durante la columna, pidió disculpas por la situación. “Repudio cualquier tipo de favoritismos y de privilegios vinculados a la vacunación contra el coronavirus. No es justo, no es digno, no tiene justificación. Y quiero pedir disculpas. Esto que leen debería haberlo dicho en el momento. A veces el vértigo del programa en vivo nos pasa por encima y nos agarró desprevenidos. No es excusa, pero vale la pena explicarlo. Me siento avergonzado por eso”, dijo el conductor del programa Habrá Consecuencias.

1.

Repudio cualquier tipo de favoritismos y de privilegios vinculados a la vacunación contra el coronavirus. No es justo, no es digno, no tiene justificación. — ari lijalad (@arilijalad) February 19, 2021

También el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que es presidido por el propio Verbitsky, repudió el relato del periodista. “Nada de lo ocurrido representa el trabajo y el pensamiento de quienes integramos y hacemos a la organización en su día a día”, señalaron sus trabajadores y trabajadoras mediante un comunicado.

El comunicado del equipo de trabajadorxs del CELS:

Recibimos la noticia de que el presidente de nuestra organización fue vacunado por fuera del sistema establecido, a través de una cadena de favores y a título personal, mientras estábamos intentando, como todo el mundo conseguir un turno para las personas mayores de nuestras familias.

Como organización comprometida con los derechos humanos y con las urgencias de la situación social actual, consideramos que las únicas salidas a la pandemia son la responsabilidad colectiva y el compromiso con las etapas del sistema de vacunación a nivel federal.

Por esto, hemos sostenido en diferentes espacios y ante el Estado la necesidad de que el proceso de vacunación responda a criterios de inclusión social que atiendan en forma prioritaria a los grupos más vulnerables de nuestra población, de acuerdo a factores sanitarios y no discriminatorios.

El equipo de trabajadorxs del CELS rechaza esta o cualquier otra acción o privilegio que vaya en otro sentido. Nada de lo ocurrido representa el trabajo y el pensamiento de quienes integramos y hacemos a la organización en su día a día.

Un mensaje del equipo de trabajadorxs del CELS:

Recibimos la noticia de que el presidente de nuestra organización fue vacunado por fuera del sistema establecido, a través de una cadena de favores y a título personal, mientras estábamos intentando, como todo el mundo_ — CELS (@CELS_Argentina) February 19, 2021

Noticias relacionadas