Delia Gerónimo cumpliría hoy 17 años: marchan a 29 meses de su desaparición

"Es peor desaparecida que muerta". La frase es tan dolorosa como necesaria para explicar la angustia que desde hace 29 meses atraviesa a la familia de Delia Gerónimo Polijo y a la comunidad del Valle de Traslasierra, donde la adolescente de 14 años en aquel momento desapareció un 18 de septiembre de 2018, cuando volvía de la escuela en La Paz hacia su casa, en el paraje La Guarida.

Quien dice la frase es Roxana Bonafont, integrante la Mesa de Derechos Humanos de Traslasierra y de Mujeres que Abrazan, desde donde se convocó a una nueva marcha para este jueves a las 17 en la plaza principal de La Paz, al cumplirse 29 meses sin Delia, quien hoy cumpliría 17 años.

Roxana es quien desde el primer día se plegó a la búsqueda junto a Mario Gerónimo y Modesta Polijo, y luego a la lucha por saber qué pasó con la adolescente. "Cuando todo empezó no imaginé que sería tan largo, tanto tiempo. Yo tengo un local frente a la comisaría, y veía al papá y a la mamá de Delia cuando iban, y los trataban mal, les sacaban las sillas, los hacían esperar en el suelo. Empecé ofreciéndoles agua y hoy sigo junto a ellos que tienen muchos problemas de trabajo, de salud. Modesta la sueña viva, el otro día me dijo 'yo me voy a ir solita y me voy a encadenar a la fiscalía'".

Desde la Mesa y Mujeres que Abrazan están analizando constituirse en querellantes para tener acceso a la causa y poder ofrecer información clave que consideran que no se ha investigado lo suficiente. "Delia no se fue, la agarraron en la curva donde se encontraron los aritos y la pulsera. Tampoco sabemos si Mauro Martínez (el principal sospechoso) se ahorcó o lo ahorcaron. Creemos que hay más responsables. Y así lo demostró Marcos Darío Herrero cuando encontró con sus perros en 20 minutos lo que no se encontró en 28 meses", dice Bonafont.

La investigación por la desaparición de Delia estuvo primero en manos del fiscal Raúl Castro, y luego pasó a Lucrecia Zambrana. Fue a pedido de la familia de Delia, de Gloria Gallardo y de Marisol Reartes y su hijita Luz Morena Oliva (todas desaparecidas en Traslasierra), que la fiscalía accedió a trabajar conjuntamente con el entrenador de perros de rastrillaje que que participó en casos como el de Santiago Maldonado, Facundo Astudillo Castro, Araceli Fulles y Micaela Ortega.

Los resultados obtenidos por Herrero fueron todos positivos. En el caso de Delia se hallaron un guante de los que usa el personal municipal, dos preservativos utilizados con restos biológicos, y pequeños restos óseos. Todo estaba enterrado a 40 centímetros de profundidad aproximadamente y a metros de donde fue hallado ahorcado Mauro Martínez. Otro punto clave señalado insistentemente por los perros fue un utilitario de Hugo Rodríguez (vecino de La Guarida) también peritado en 2018 aunque sin mayores resultados en aquella pericia.

En diálogo con La Nueva Mañana, la fiscal aseguró que lo arrojado por el trabajo hecho por Marcos Darío Herrero lleva a fortalecer la hipótesis que señala a Martínez como principal sospechoso. "Lo hallado está siendo analizado por la Policía Judicial y por Antropología Forense, y resta esperar los informes. A partir de allí veremos que otras acciones tomamos", indicó Zambrana.

Por su parte, el abogado querellante Carlos Nayi confirmó a este medio que el este viernes un equipo de Antropología Forense se reunirá con los padres de Delia para hacer una reconstrucción física de la adolescente. Además el letrado descartó en principio que los restos óseos hallados pertenezcan a Delia. "No se corresponderían los restos óseos con una niña joven sino con un adulto mayor. Por eso la actividad de la antropóloga en la reunión que va a tener con los papás de Delia, a los fines de seguir corroborando una hipótesis que descartaría la hipótesis entre esos restos óseos y los de la adolescente".

Asimismo, La Nueva Mañana habló con el adiestrador de perros Marcos Darío Herrero quien adelantó que concluyó los informes sobre la búsquedas hechas en diciembre en Traslasierra y que enviará los mismos este jueves a la fiscalía.

