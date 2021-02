La Falda: la Justicia ordenó la detención de la pareja de Ivana Módica

La causa que investiga la desaparición de Ivana Módica dio un nuevo giro esta tarde. Es que la fiscal N° 3 de Villa Carlos Paz, Jorgelina Gómez, ordenó este lunes la detención de la pareja de la mujer que se encuentra desaparecida en la zona de La Falda.

Se trata de Javier Galván quien está acusado de falso testimonio y entorpecimiento de la investigación judicial. Fueron importantes los últimos testimonios y las nuevas pistas recabadas para el giro de la causa, según confirmaron fuentes judiciales a Cadena 3. El hombre había sido denunciado por violencia de género.

Ivana fue vista por última vez entre el jueves 11 a la noche y el viernes 12 a la mañana y, desde entonces, no se sabe nada. Mide 1,72 , tiene tez blanca, cabello largo, rubio y lacio, ojos de color marrón, y pesa entre 60 y 65 kilogramos de peso aproximadamente. Lleva un tatuaje de dos alas en la zona baja de la espalda, no usa piercing, y no tiene cicatrices.

Al momento de la desaparición, presumiblemente vestía zapatillas especiales de senderismo marca Salomón de color negro, y una mochila de color anaranjada con tiras negras marca Montagne.

Cualquier información sobre el paradero puede informarse al teléfono de Tribunales de Cosquín, 03541-454985 (int. 56261), o a la Unidad Judicial de La Falda (03548- 422834) o a cualquier dependencia policial o judicial más cercana.

Noticia relacionada: