Unos 60 efectivos buscan a Ivana Módica en la zona del Dique La Falda

Alrededor de 60 efectivos de diversas fuerzas de seguridad participan de la tercera jornada de búsqueda de Ivana Módica en La Falda. Los operativos se extendieron hacia el oeste de la ciudad y los esfuerzos se concentraban en la zona del Dique y el Retiro Betania, informó el portal Estafeta Online.

El director de Defensa Civil de La Falda, Sebastián Flores expresó: “Se sigue la búsqueda desde el punto cero, que es la casa de Ivana, y se van ampliando sectores. Ahora se está haciendo el sector del Retiro Betania, el Parque Puma y el Dique”.

En las últimas horas se sumaron nuevos efectivos al operativo, del que participan bomberos de La Falda, Villa Giardino, Valle Hermoso y Cosquín; la División Canes; Defensa Civil y Policía de la Provincia.

En la zona del Dique La Falda las tareas de búsqueda se realizaban en los márgenes y también por agua. Está previsto que durante la tarde vuelva a sumarse al operativo un helicóptero de la Policía, aunque dependerá de las condiciones climáticas en la zona.

"Ventana horaria"

Si bien la Justicia no descarta ninguna hipótesis en la investigación por la desaparición de Ivana Módica, la familia de la mujer mantiene las sospechas sobre su pareja en base a la “ventana horaria” que transcurre entre las 23 del jueves y las 6,30 de la mañana del viernes último. Se trata del tiempo que pasó entre que perdió contacto con su hija Nicole y el momento en que su pareja asegura haberla visto por última vez.

“Lo que a nosotros nos hace ruido es la ventana horaria entre lo que dice la última persona que estuvo con ella y el momento en que deja de comunicarse de manera imprevista, como si hubiera perdido señal o hubieran tirado su teléfono”, señaló este domingo Carol, hermana de la mujer de 47 años desaparecida en La Falda.

Al igual que su sobrina, Carol insiste en que su hermana “estaba continuamente en contacto con su mamá y su hija”, por lo que sorprendió que no respondiera los mensajes y llamados del jueves por la noche, mientras “al otro día se levantó, tampoco contesto y desapareció”.

"Lamentablemente la situación provoca la duda. Lo único que nosotros tenemos son las declaraciones del sospechoso, es la única prueba que tenemos”, explicó respecto a la posibilidad que el viernes temprano haya ido a caminar al cerro La Banderita.

En este sentido, Carol remarcó además que su hermana “estaba hacía tiempo en una relación violenta” con su pareja. Se trata de un militar de la Fuerza Aérea de 44 años, a quien había conocido hacía un año en la Ciudad de Córdoba y con quien pasó la cuarentena, aunque en casas separadas.

Según el portal informativo, en las últimas horas los familiares fueron convocados a analizar algunas imágenes captadas por cámaras de seguridad de la ciudad, aunque ninguna de las mujeres que allí aparecen es Ivana.

“Hay detalles que nos han pedido que no comentemos porque no podemos acusar a alguien cuando no tenemos pruebas. Lo que queremos es que la búsqueda no se corte y se sigan las instancias que corresponden”, señaló por su parte a la prensa la madre de Ivana, Mirta Pietri.

Noticias relacionadas: