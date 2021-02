La Falda: continúa la búsqueda de Ivana Mariela Módica

La Fiscalía de Instrucción de Cosquín continúa con la búsqueda de Ivana Mariela Módica, de 47 años, quien fue vista por última vez en su domicilio de la ciudad de La Falda.

En el operativo interviene personal del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR) de la Policía provincial, Bomberos de las localidades de Villa Giardino, La Falda y Valle Hermoso, y Defensa Civil con apoyo del helicóptero policial, drones y perros. Las tareas de este equipo arrojaron resultados negativos. Asimismo la Fiscalía ordenó pruebas científicas que se realizaron en el domicilio de la mujer desaparecida.

Unos 50 efectivos de diversas fuerzas de seguridad pusieron en marcha este domingo la segunda jornada de rastrillajes en búsqueda de Ivana, para lo cual se cerraron todos los accesos al cerro La Banderita y al antiguo Camino del Cuadrado, a fin de que pueda trabajar la División Canes.

“Se dispuso el cierre y se bajó a todas las personas porque los perros buscan por venteo, entonces no tiene que haber nadie en el cerro ni en ningún lado”, explicó a la prensa el jefe de Defensa Civil de La Falda, Sebastián Flores.

Módica fue vista por última vez entre el jueves 11 a la noche y el viernes 12 a la mañana y, desde entonces, no se sabe nada. Mide 1,72 , tiene tez blanca, cabello largo, rubio y lacio, ojos de color marrón, y pesa entre 60 y 65 kilogramos de peso aproximadamente. Lleva un tatuaje de dos alas en la zona baja de la espalda, no usa piercing, y no tiene cicatrices.

Al momento de la desaparición, presumiblemente vestía zapatillas especiales de senderismo marca Salomón de color negro, y una mochila de color anaranjada con tiras negras marca Montagne.

Cualquier información sobre el paradero puede informarse al teléfono de Tribunales de Cosquín, 03541-454985 (int. 56261), o a la Unidad Judicial de La Falda (03548- 422834) o a cualquier dependencia policial o judicial más cercana.

