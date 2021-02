Ligato y Villagra, embajadores cordobeses en el regreso del Rally

Córdoba tendrá el privilegio de abrir la temporada del Rally argentino en la agenda del 2021 con todo el significado singular que tiene la actividad en la provincia, luego de un año de privaciones a causa de la pandemia de Covid-19 y todos los interrogantes en el ambiente.

Es que el automovilismo fue uno de los rubros más perjudicados, debido a sus características; por eso es que ahora los que profesan la pasión de los “fierros” vuelven a sentir palpitaciones, luego de la decepción de la suspensión del tramo del Rally Argentina hasta el año que viene. Por ende, que el puntapié inicial sea en el territorio y en Cruz del Eje (15/2) es algo para celebrar.

Y Córdoba tiene sus referentes en este Rally Argentino y Provincial. Marcos Ligato (43 años, Chevrolet) y Federico Villagra (51 años, ahora en Toyota) abrirán la jornada en el patio de casa.

La Nueva Mañana dialogó con ambos, que expresaron sus sensaciones sobre el regreso a las pistas luego de tanta incertidumbre.

“Estamos ansiosos, saliendo de esta situación compleja, el año pasado corrimos poco y nada, por eso es bueno arrancar en febrero, con flexibilidad en las fechas. La verdad, no veo la hora de poner primera y arrancar”, confesó Ligato. “Tengo muchas ilusiones de que este año vamos a estar a pleno, por fin ya volvemos a correr y encima con la suerte y el agregado de que lo hacemos en Córdoba. Afortunadamente estamos recuperando la normalidad a pesar de que la pandemia todavía existe, pero no podemos estar más contentos con este regreso”, hizo lo propio el “Coyote”.

Federico Villagra (51 años, Toyota)

- ¿Cómo vivieron el tiempo de la cuarentena y toda la incertidumbre con la actividad?

- (M.L) Fue muy duro para todo el ambiente del automovilismo, pasó de una preocupación por la salud y después por lo económico y las estructuras. Fueron muchas etapas, nos ocupamos del tema porque el suspenso era total. Por suerte tengo auspiciantes de hace años y ellos entendieron la situación. Lo pudimos dialogar.

- (F.V) No fue para nada fácil, la industria estuvo en jaque. Muchos sectores se vieron golpeados por esto, nadie sabía a ciencia cierta cuándo podía regresar y eso generaba más ansiedad. Nadie quedó exento, por eso esto es para celebrar.

- ¿Cómo aprovecharon el tiempo en la pandemia?

- (M.L) Haciendo ajustes. De mi parte nunca me desentendí de la parte física, los autos son todos iguales así que en eso no hay ventaja. Sí estaba preocupado por el detrás de escena, la parte estructural, hay muchas familias que viven del automovilismo y al no ser una actividad esencial, fuimos postergados. El Rally en Argentina es una gran pasión y Córdoba también lo vive con euforia, así que nos preparamos para que cuando todo pase, estar listo para no quedar en el camino.

- (F.V) Siempre con la cabeza puesta en el regreso. El parate fue muy largo para nosotros, estuvimos inactivos de marzo a octubre, así que nos enfocamos en mejorar, aprovechamos para cambiar de marca, así que al tiempo muerto lo aprovechamos en esto. Feliz por el nuevo proyecto, pero nunca quise dar ventajas con nada. Si esto tendrá un costo, que sea lo menor posible.

- ¿Qué sensación tiene correr en Córdoba?

- (M.L) Es un gran estímulo. Las carreras en Córdoba siempre son muy lindas, la vamos a disfrutar muchísimo. Siento que me encuentro en un buen momento, con muchas ganas de ser competitivos con los autos nuevos, y sino ir pensando a corto plazo a cambiar a otro auto. Lo conozco, corrí dos años seguidos en la categoría en Sudamérica y espero estar a la altura.

- (F. V) Tengo las expectativas a pleno, es un año nuevo, no conozco estos caminos ni los tramos. Será cuestión de adaptarse a estos esquemas que siempre nos tendrán cerca de Córdoba, terminamos el año unidos, nos actualizamos, las pruebas fueron buenas y arrancar en la provincia siempre será especial.

