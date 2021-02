Inició la adhesión al retiro voluntario de los empleados de Falabella en Córdoba

En diálogo con La Nueva Mañana, el secretario general de la Asociación Gremial de Empleados de Comercio de Córdoba, Pablo Chacón, reveló este martes que comenzó el proceso de adhesión al esquema de retiros voluntarios propuesto por la empresa Falabella a sus empleados en la ciudad.

El gremialista señaló que “la empresa manifestó que iba a liquidar en base al 245, más los sueldos hasta junio más la obra social”. Se refiere al artículo 245 de la ley de contrato de trabajo, que estipula una indemnización equivalente al pago de un mes de sueldo bruto por año de trabajo o fracción mayor a tres meses de trabajo. Con ello, “estaríamos cerca de la doble indemnización, pero no es una doble indemnización, es un retiro voluntario; los trabajadores aceptarán o no y después veremos con los que no acepten cómo continuamos”, manifestó.

“Se inició hoy la tramitación de aquellos compañeros que quieran adherir, vamos a seguir de cerca la situación de esta empresa, que se va de Córdoba, Mendoza y San Juan”, completó.

Desde #Agec, @PabloMChacon detalló la situación de los empleados ante el cierre de la sucursal de @Falabella_ar en el #NuevocentroShopping pic.twitter.com/ABPKpAUoTC — La Nueva Mañana (@Lmdiariocomar) February 9, 2021

