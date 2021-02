La preparación de Cecilia Biagioli

Por estas horas la premiada nadadora Cecilia Biagioli prepara valijas para emprender viaje rumbo a Salta. Y, justamente, las valijas serán compañeras de la cordobesa en este 2021, donde su principal objetivo son los Juegos Olímpicos, aunque la incertidumbre que provoca la pandemia le juega, a veces, una mala pasada.

El Covid-19 provocó la cancelación de diferentes disciplinas deportivas a nivel mundial, y la natación mundial en general y las aguas abiertas en particular no quedaron ajenas. En ese marco, la Federación Internacional de Natación (FINA) canceló todas las competencias del año pasado, y de las de este año, muchas penden de un hilo. Entre las competencias que están en carpeta para que se realicen a nivel internacional en aguas abiertas están los Preolímpicos que se celebrarán el 29 y 30 de mayo en Fukuoka, Japón, y que tendrá como participante, entre otros argentinos, a Biagioli. Tal evento clasificará a los primeros 10 nadadores por nación y no repite país.

“Tenemos que estar preparados para dar ese batacazo en mayo”, exclamó la cordobesa que tiene un año clave en su carrera deportiva. Previo a viajar a Salta, dialogó con LA NUEVA MAÑANA y contó: “Estamos preparándonos bien, viajando al campus de entrenamiento en la altura. Vamos a estar 30 días en Salta. Y entrenamos para el Campeonato Argentino que es a fines de febrero, el Sudamericano en marzo”.

- Se habló hace unos días sobre la posible cancelación de Tokio 2021, después que se trasladaría la sede y demás. Hay mucho run run sobre los JJOO, ¿qué te generan esas cosas en tu preparación?

- Sí, no es fácil manejar esas emociones o esos momentos con los de los Juegos. Te van dando esas noticias, que se puede suspender, y tenemos que estar de lo mejor, estar preparados y que nos encuentre en buen momento para cuando debamos competir; porque si dejamos de entrenar, si no estamos listos, no estaremos en condiciones. Hay que ser optimistas y esperar que todo esto mejore.

- ¿Te genera incertidumbre?

- Cuando salió la noticia y nadie lo desmentía me vino un bajón. Pensar que estamos destinando el tiempo a grandes entrenamientos y que de repente se cancele sería un golpe duro para los deportistas. Por eso, hay que ir viviendo el día a día. Esperando que todos estemos vacunados y estar inmunes a este virus, ver qué pasa en Europa. Sí, me bajoneó bastante cuando salió eso de que se suspendía. Por eso, vamos a estar con esa incertidumbre día a día.

- ¿Cómo proyectás los viajes al extranjero, teniendo en cuenta están cerrando fronteras, y vos debes ir al Preolímpico de Japón?

- Bien. Por el momento elegimos el campus de altura en el país, porque nos habilitaron Argentina. Estaba previsto hacerlo en Cochabamba, La Paz, pero por ese temor de cierre de fronteras o que se entre en cuarentena decidimos que en nuestro país es mejor. Con respecto a los otros viajes, iremos viendo día a día lo que nos diga el Enard, que ya debe estar averiguando sobre esta situación.

Volvió con todo

En diciembre último, tras diez meses sin competencia, Ceci Biagioli participó del Campeonato Brasilero de Maratones Acuáticas. La cordobesa obtuvo el tercer puesto y la alegría fue grande, debido a la cantidad de situaciones que vivió durante la cuarentena, donde incluso llegó a pensar en dejar la actividad. “Con aciertos y desaciertos, como lo fue toda esta pandemia, lo importante es que el sueño y el objetivo siguen firmes y latentes”, dijo tras el podio en Brasil.

Cordobesa histórica

La organización de la tradicional maratón de aguas abiertas Santa Fe-Coronda estuvo un 2020 complicada por diferentes razones y eso derivó en que no se pudiera desarrollar la edición 45a. Para este año ya se está trabajando para que la misma se lleve a cabo el 14 de noviembre.

Cabe destacar que Cecilia Biagioli en la última edición entró en los libros de historia al ser la primera mujer en ganar el Gran Prix de 20 kilómetros.

