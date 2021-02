“Juntos por el Cambio fracasó en el gobierno”

Especial para La Nueva Mañana

A pesar de que este año se renovarán las dos Cámaras del Congreso, la líder de GEN, Margarita Stolbizer, piensa en formar un nuevo frente para las elecciones de 2023 en base a un acuerdo programático más que electoralista. También se refirió a la discusión sobre la realización de las PASO, al rol de la oposición durante el primer año de gobierno de Alberto Fernández y a otros temas de interés político de actualidad, en una extensa entrevista que mantuvo con periodistas de todo el país, entre ellos de La Nueva Mañana, nucleados en la Asociación de Periodistas de la República Argentina (Apera).

La ex diputada nacional expresó que su espacio político “no va a participar de Juntos por el Cambio porque la verdad es que es una coalición política que fracasó en el gobierno”, pero no renegó de tener conversaciones con los integrantes más progresistas de ese sector, para discutir la construcción de una alternativa política que mire hacia el futuro. “Por lo tanto mi idea es participar de una coalición política con muchos sectores de la oposición pero pensando en una alternativa distinta, no en la que ya fracasó”, dijo.

En ese sentido, señaló que busca participar en 2023 de una nueva coalición electoral pero sobre la base de “acuerdos programáticos, porque lo importante es lo que las fuerzas políticas se comprometen a hacer en función de gobierno”.

“El problema que la Argentina tiene desde hace mucho tiempo es que la política se ha vuelto meramente electoralista, entonces las coaliciones se hacen para ver si consigo sumar votos o en función del reparto de las listas y no se prioriza un programa de gobierno, y en ese sentido para un partido como el Gen no es neutro, no es indiferente cual sea el proyecto político de la oposición, con qué proyecto de país queremos salir a competir no en la elección de medio término, sino sobre todo en el 2023”, enfatizó Stolbizer.

Las Paso y el rol de la oposición

Stolbizer ratificó su crítica a la realización de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias que este año los gobernadores peronistas pidieron suspender por la pandemia “porque no sirven”, insistió en que “es una ley que avanza sobre la autonomía de los partidos políticos” y consideró que las elecciones internas en las diversas fuerzas políticas “se pueden hacer igual pero sin que sean obligatorias para toda la ciudadanía”.

En tanto, fue crítica al analizar el rol de la oposición en el primer año de gobierno de Alberto Fernández. “La oposición no está para declamar, para gritar, sino para constituir una alternativa para remplazar a los que hacen mal las cosas”, dijo. También señaló: “Creo que no ha sido en todos los casos lo eficiente que debió haber sido en el planteo en algunos temas centrales para sentarse a consensuar políticas, y me parece que la excesiva polarización, demasiado extrema, le hace perder de vista que a veces tiene que pararse también a dar soluciones, me parece que la oposición debería ser más eficaz en cuanto a este rol”, sentenció .

Los problemas del país y la reforma judicial

La titular de GEN enfatizó que los principales problemas estructurales del país son “la debilidad de las instituciones, la educación, en materia económica el sistema tributario regresivo e injusto y la distribución de recursos con la coparticipación; además de la inflación, la precarización del empleo y de la mano de esto la pobreza en la Argentina”, aunque a lo largo de la entrevista agregó la corrupción.

Consultada sobre la necesidad de reformar la Justicia, expresó que “el funcionamiento del sistema de Justicia es deficiente y no tengo dudas de que requiere de muchas mejoras, sin embargo no coincido con las reformas que son impulsadas por el oficialismo en el Congreso sean justamente las reformas que necesitan nuestro sistema”.

Al mismo tiempo, señaló que dentro de esa amplia agenda de temas que debería tener una reforma del sistema de Justicia, “tenemos como uno de los temas prioritarios el juicio por jurados, que sin perjuicio de que algunas provincias ya lo han implementado, es necesario ponerlo en marcha en el sistema federal nacional. Otra de las reformas tienen que apuntar a agilizar el funcionamiento de la Justicia, uno de los problemas más graves que tiene nuestro sistema es una Justicia lenta, ineficiente, a esto agreguemos baja transparencia y baja credibilidad. Sinceramente creo que es urgente agilizar los procedimientos para que la Justicia tenga la eficacia de resultados que hoy no tiene”.

Cristina Kirchner y Amado Boudou

Respecto a la morigeración de la pena para Boudou por estudio, como establece la ley penal, señaló que “llama la atención que el juez lo hizo un día antes de irse”, y consideró que “no está mal para personas que estudian, porque sirve como un incentivo para la reinserción social y en el mundo del trabajo. No está mal que se aplique la reducción cuando corresponde. En este caso lo que estudió Boudou no está vinculado con su salida laboral”.

También Stolbizer fue consultada sobre si comparte la visión de que se perdió una gran oportunidad para conocer la verdad sobre las denuncias contra Cristina Kirchner, por las irregularidades judiciales que acompañaron las investigaciones, y dijo: “No creo de ninguna manera que se haya perdido la oportunidad; al contrario, los juicios están en marcha. Un problema es la lentitud en los procedimientos y la lentitud en los juicios y la otra aclaración es que el que quiere ver, ve que en las causas están todos los elementos y todas las pruebas sobre los hechos de corrupción que se cometieron”, al recordar que es denunciante en las causas Hotesur y Los Sauces, donde consideró que están probadas las acusaciones de asociación ilícita y lavado de dinero.

