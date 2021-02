La futbolista que fue víctima de un hackeo y estuvo al borde del suicidio

La historia de Leigh Nicol es tremenda y tras una entrevista en SkySport está dando vueltas al mundo para reflejar que el fútbol puede ser una herramienta útil para superar adversidades.

La escocesa futbolista del Crystal Palace superó el hackeo de su teléfono móvil que llevó publicar imágenes de su vida privada en diferentes webs de adultos. La futbolista narró los pormenores de un camino que aún está andando y que espera sirva como ejemplo para futuras generaciones.

En otoño de 2019, un hacker entró en su cuenta de iCloud y robó contenido privado de cinco años atrás cuando Nicole tenía sólo 18 años, fotos y vídeos que no tardaron en llegara sitios webs para adultos.

"Tengo sobrinas y sobrinos que están llegando ahora a esa edad, que se sienten orgullosos de mí y que quieren buscarme en Google, pero es imposible hacerlo sin que mi nombre esté pegado a la suciedad", cuenta la protagonista.

Un día recibió un mensaje privado de un hombre en Instagram diciendo que había visto un vídeo comprometedor de ella. Al principio pensó que no podía ser ella, pero cuando el hombre le envió las imágenes, Leigh entró en shock. La vida de Leigh cambió de un día para otro. Dejó el fútbol, entró en depresión e incluso pensó en el suicidio.

"El hecho de que jugara al fútbol hizo que las imágenes se difundieran rápidamente sin que yo pudiera controlarlo", comenta. "Puedo entender por qué la gente se suicida por cosas como esta porque yo no sé cómo logré superarlo. Fue necesario un cambio de perspectiva y rodearme de la gente adecuada. Sin ellos estoy segura de que todo sería diferente", asegura.

Nicol tuvo que recibir terapia y sus problemas de ansiedad, con los que aún lidia a día de hoy, le hicieron dejar de comer y beber hasta el punto de que los médicos la dijeran que estaba al borde de la insuficiencia orgánica.

Todavía recibo comentarios. Al menos uno por noche. Lo he llegado a normalizar y eso me duele. Es frustrante que me reconozcan sólo por eso", contó. Y una imagen la ayuda. En el vestuario del Palace tiene una foto con la imagen del árbol de su jardín donde llegó a plantearse quitarse la vida. "Sonrío cuando lo miro. No me entristece. No tiene recuerdos negativos para mí. Estoy muy agradecida de haber podido superar ese periodo de mi vida. Me recuerda gentilmente que todo es posible y me pone las cosas en perspectivas", explicó.

"Incluso en un día de juego cuando hay muchos nervios sólo miro el árbol y me recuerda que he superado cosas peores", expresó.