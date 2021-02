La titular de la matrícula que usó el falso médico aseguró que no lo conoce

“No me interesa hacerle un juicio. Pero lo quiero denunciar por una cuestión legal, porque no se qué fue lo que hizo con mi matrícula”, expresó la doctora Alyssa Goncalves.

Luego del escandalo que se desencadenó tras el descubrimiento de un "falso médico" en el COE de Río Cuarto, habló por primera vez este miércoles la profesional que tiene la matrícula que fue usurpada por Ignacio Nicolás Martín.

Alyssa Goncalves, expresó al programa Alassia es Noticia por Radio Continental Córdoba: "Estaba de guardia cuando mis compañeros me contaron que se trataba de mi matrícula. Algunas versiones decían que le pertenecía a una persona muerta, pero era la mía", expresó Goncalves.

Consultada sobre que medidas tomará al respecto, Alyssa Goncalves afirmó: “No me interesa hacerle un juicio. Pero lo quiero denunciar por una cuestión legal, porque no se qué fue lo que hizo con mi matrícula”.

En ese sentido, adelantó que no conocía a Martín y dijo estar preocupada por las eventuales recetas que haya podido prescribir. "Si hizo alguna mala praxis o si alguien quiere hacer una denuncia voy a caer yo”, expresó luego en declaraciones a Radio Mitre Córdoba, al tiempo que adelantó que hará la denuncia en el Consejo de Médicos porque “el número de matrícula es como el número de documento”.

