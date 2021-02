Caranta: "Mi relación con los hinchas será cuestión de tiempo"

Instituto oficializó en conferencia de prensa el arribo de Mauricio Caranta como entrenador del plantel profesional. El ex arquero habló desde La Agustina, donde él se formó como futbolista.

"Me formé y me llenaron de valores en Instituto. Hace muchos años que me fui de acá y a todos lados llevé esos valores que me dieron. Soy un agradecido. Me abrieron las puertas que por muchos años estuvieron cerradas", sostuvo Caranta, que agregó "Este proyecto busca la unión."

El ahora director técnico sobre su decisión de regresar a la "Gloria" con el buzo de DT contó: "Esto empezó hace mucho tiempo. Tenía ganas de volver y veía de qué forma, y me lo venía planteando muchas veces... Siempre lo dije, que iba a ser cumpliendo otra función."

"Una de mis mejores épocas y rendimientos en el fútbol lo hice en esta institución y no estaba seguro que en mi vuelta le pudiera dar de la misma forma. Por eso me preparé y empecé a estudiar. Las cosas no pasan por casualidad, fue buscado", explicó.

Caranta estuvo acompañado del presidente Roberto Castoldi. A cada rato se cebó un mate, Tocó los papeles que tenía en la mesa. Papeles que tenían canchitas. También buscaba acomodarse el pelo. Hizo algún que otro chiste, como por ejemplo: "El único que tiene lo días contados es Jorge Carranza jajaja".

"Mi equipo no va ser diferente a lo que era. Yo fui trabajador, comprometido con la meta de seguir creciendo.. Visualizo un equipo agresivo e inteligente".

En cuanto a su relación con los hinchas, muchos de ellos molesto por su paso por Talleres, el ex arquero que logró dos ascensos con la "Gloria" (1999 y 2004) y fue clave para que el equipo permaneciera en Primera en el 2005, expresó: "No me busquen por las redes sociales porque no tengo. Sobre los hinchas, fue por una toma de decisión, no fue por lo que hice adentro de la cancha. Es tiempo. Obvio que me van a juzgar por lo que demuestre el equipo... Cuando tomas este tipo de decisiones, pasan estas cosas, el que arriesga le pasa estas cosas, mientras no pase a la violencia, es parte del juego y aceptas las reglas"

Caranta, que contó que para hacer la transición de jugador a entrenador se asesoró con psicólogos como Rodríguez, Linares y Abregú, afirmó: "La relación con los hinchas será una cuestión de tiempo... Este es un proyecto a largo plazo... Vamos a desarrollar con los jugadores un proyecto ambicioso".