Legisladores de la oposición sentaron postura tras el discurso de Schiaretti

Este lunes, el gobernador de la Provincia, Juan Schiaretti, realizó la apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura 2021, correspondientes al 143° período legislativo.

La Nueva Mañana dialogó con legisladores y legisladoras de bloques opositores quienes evaluaron los anuncios del mandatario nacional, el balance del 2020 y los objetivos planteados para el 2021.

El vicepresidente Segundo de la Unicameral, Marcelo Cossar, aseveró que el discurso de Schiaretti "fue pobrísimo, y no escuchamos ninguna autocrítica por parte del Gobernador". "Le dio el pésame a los familiares de quienes fallecieron por Covid, pero pasaron seis meses y sigue sin darle el pésame a los familiares de Blas Correa o de Joaquín Correa. No dijo nada como se reiniciará el ciclo lectivo este año y por qué no tuvo ningún día de dictado de clases presencial el año pasado. No tocó los temas de la agenda que vivimos los cordobeses", dijo.

Además, adelantó que la Justicia "tiene que actuar de manera clara y contundente con respecto al falso médico del COE de Río Cuarto. También estamos esperando las explicaciones por parte de los responsables de este Gobierno". Indicó su preocupación respecto a quiénes son los cordobeses que están siendo vacunados contra el Covid. "El Gobernador no nos explicó si se vacunó o si lo va a hacer, mientras que anuncia que Córdoba va a tener vacunas", concluyó.

Luciana Echevarría, del bloque MST Nueva Izquierda, señaló por su parte: "Siempre sorprende el Gobernador porque su mensaje fue breve y sin referencia a problemas que han sido centrales en la provincia: el nivel de pobreza o desocupación, cómo se llegó al acuerdo por la deuda y cuáles serán las consecuencias para Córdoba. Cero autocrítica: todo fue responsabilidad de la pandemia o del clima, en el caso de lo ambiental".

Echevarría hizo hincapié además en el personal de salud y su reclamo salarial y laboral. "No hubo anuncios respecto a cómo vamos a revalorizar a ese personal. También qué pasará con los docentes, y la infraestructura de las escuelas que su presupuesto se viene subejecutando".

Consultada por el discurso, María Noel Argañaraz, del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, indicó: "El pueblo cordobés hizo el esfuerzo para sostener la situación difícil que se dio por lo sanitario y lo económico y este año el Gobierno provincial quiere profundizar un modelo que prioriza el pago de la deuda en vez de invertir en salud pública. Además, seguimos con un modelo extractivista. En un momento el Gobernador dijo que se que cuidaba al medio ambiente, cuando vimos cómo se autodestruyó con incendios 300 mil hectáreas de bosque nativo, y que en cada lluvia genera inundaciones. Tampoco hubo una referencia a la vuelta a clases presenciales que nos parece central. Nosotros presentamos un pedido al Ministro Grahovac para que de detalles de cómo se realizará porque nos parece que no se están dando las garantías necesarias de seguridad, y las condiciones de infraestructura son desastrosas".

Por su parte, el presidente del bloque de Juntos por el Cambio, Orlando Arduh, enfatizó que el discurso de Schiaretti no tuvo "ningún tipo de definiciones". "No puede decir que comprando 2400 chalecos y 100 motos puede solucionar el tema de la seguridad. No puede decir que hablando con los gremios va a solucionar la vuelta de los chicos a los colegios. Se sigue con las mismas promesas de siempre, de la conectividad y el Internet y la finalización de las obras. Esta vez me pareció muy pobre su discurso".

En tanto, la presidenta del bloque del Encuentro Vecinal Córdoba, María Rosa Marcone, opinó: "en esos 18 minutos de discurso, no habló de narcotráfico, del tema escolar no hubo precisiones, no reconoció el trabajo docente y el poco acompañamiento que tuvieron desde el Ministerio. De política ambiental no dio señales claras ni lineamientos. Tampoco dijo una palabra de cuándo se va a designar al Fiscal General".



