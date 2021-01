Lousteau: "El legado más importante de Macri es haber terminado su mandato"

El senador nacional de Juntos por el Cambio, Martín Lousteau, sostuvo que "el legado más importante" de Mauricio Macri fue "haber terminado su mandato" y "dejado en pie a una fuerza que tiene el 41 por ciento", a la vez que dijo que "hablar de candidaturas está muy alejado de lo que se requiere".

Lousteau consideró que Macri "siempre va a a ser, como todo ex presidente, de referencia" y se diferenció del ex mandatario, al señalar: "Está claro que no pensamos igual en Juntos por el Cambio, como no pensaba igual cuando Macri era presidente".

En un reportaje que publica este domingo el diario La Nación, el senador nacional afirmó que "el legado más importante de Macri es haber terminado el mandato, y dejado en pie una fuerza que tiene el 41 por ciento, que si convence a otro 10 por ciento puede volver a gobernar la Argentina".

"Si construimos una fuerza más grande, que vuelva a ganar, el aporte a la historia de Macri será haber modificado el sistema político, me parece mucho más importante eso que cualquier otro legado", aseveró el ex ministro de Economía.

En torno a las candidaturas de cara a las próximas elecciones, para Lousteau "hablar hoy de candidaturas está muy alejado de lo que se requiere. Eso lo va a dirimir la realidad. Algunos (entre los que se encuentra la ex diputada nacional de la CC, Elisa Carrió) ya manifestaron su vocación de ser candidatos, me parece bárbaro, pero eso lo va a dirimir la realidad y el tiempo".

Lousteau reafirmó su voluntad de "gestionar" la ciudad de Buenos Aires, al afirmar que tiene "vocación de gestionar, y hay un montón de actores en el Congreso que quieren ir al lugar desde donde se transforma". aunque aclaró que "de todos modos, me eligieron para ser senador, y me lo tomo con mucha seriedad".

En tanto, el senador nacional admitió que "hay otros partidos en la coalición que no quieren gobernar, yo quiero un radicalismo que quiera gobernar y transformar, que discuta dentro de la coalición desde su capacidad de gestión".

