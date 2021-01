Le reconstruyeron la mandíbula al hombre golpeado por policías en Río Cuarto

Carlos Galíndez, el hombre de 42 años que denunció haber sido víctima de una golpiza por parte de policías de la localidad de Río Cuarto, fue operado este miércoles en el sanatorio Allende de la Capital cordobesa para la reconstrucción de su mandíbula, que había sido quebrada por los uniformados.

Jorgelina, la esposa de Galíndez que también fue detenida por la policía, fue quien confirmó que la intervención quirúrgica se realizó el miércoles por la tarde.

“Le colocaron dos placas de titanio con clavos. Me acaban de decir que con las quebraduras y los golpes le rompieron los nervios que van por la mandíbula hacia el labio y el mentón, por lo que no va a tener nunca más sensibilidad en ese sector, ya que el nervio no se puede recuperar”, dijo la mujer.

"Va a tener algunas dificultades, la mandíbula se le traba un poco, pero hay esperanzas de que con el tiempo pueda abrir un poco más la boca y no se le traben las prótesis que le pusieron”, agregó.

Cabe recordar que el abuso policial, que es investigado por la justicia y que motivó que cuatro uniformados fueran apartados, ocurrió el domingo tras un paseo por Río Cuarto y luego que la pareja quedara en medio de un operativo policial que derivó en la golpiza.

Sobre el caso, el ministro de Seguridad de la Provincia, Alfonso Mosquera, señaló en su cuenta de Twitter: “La Justicia y el Tribunal de Conducta Policial investigan un hecho de lesiones graves ocurrido en dependencias policiales de Río Cuarto. En caso de acreditarse apremios ilegales, reclamamos para sus autores las más severas y ejemplares condenas ante la cobarde y deleznable actitud”.