“Hoy el municipio destina en salarios menos del 50% de los fondos municipales”

Entrevista a Miguel Siciliano:

“Nadie puede desconocer que hay elecciones legislativas en este año 2021, pero en verdad esto no es por el momento parte de la agenda municipal. Lo que nos pidió el intendente Martín Llaryora es que nos focalicemos en la gestión y eso es lo que estamos haciendo”, aseveró el secretario de Gobierno, Miguel Siciliano, en diálogo con La Nueva Mañana.

El funcionario municipal brindó una entrevista con este medio para analizar los objetivos que se lograron alcanzar durante el año pasado y reflexionar sobre dos frentes de conflicto siempre latentes para el municipio: la complicada relación con el Suoem y el resurgimiento del servicio de Uber en Córdoba.

“Cuando asumimos en esta gestión, nos encontramos con un mnicipio que estaba absolutamente quebrado y tenía el récord negativo de ser la única ciudad de Argentina y la segunda de Latinoamérica (la otra es Bogotá) en tener deuda externa. Tuvimos que trazar un plan en la gestión que incluía generar ahorro, mejorar el gasto público y hacer transparentes todas las compras y gastos del Estado”, recordó Siciliano.

“Como primera medida se implementó la subasta electrónica. En tanto, el secretario de Economía, Guillermo Acosta, junto al intendente timoneando las negociaciones, llegó a un acuerdo con los tenedores de deuda cordobesa y los extranjeros cuya deuda alcanzaba los 150 millones de pesos. Con los tenedores internos logramos acordar y eso le permitió al municipio tener previsibilidad y ser económicamente más sustentable. En tanto, los tenedores extranjeros reperfilaron la deuda porque vieron que teníamos un plan municipal”, analizó el secretario de Gobierno.

En esta misma línea, aseveró que dentro de ese plan municipal de ahorro y optimización de recursos se lograron acuerdos con los tres gremios vinculados al municipio: Suoem, Surrbac y UTA.

“Con los tres logramos hacer acuerdos corporativos muy importantes. Con UTA, hay que destacar que hubo muy pocos días de paro de transporte durante el 2020, y los que se concretaron fueron en el marco de conflicto decretados a nivel nacional, no en Córdoba. El modelo de acuerdo en pandemia de Córdoba capital con UTA se exportó a Rosario y Tucumán, entre otras ciudades de Argentina”, dijo.

“Con Surrbac tuvimos un acuerdo también provechoso para el municipio, porque con la misma cantidad de empleados se logró un ahorro cercano a los 50 millones de pesos, y ampliar de cuatro a 15 los servicios prestados”, enumeró.

Respecto a los empleados municipales, Siciliano reconoció que el acuerdo que más costó llevar adelante fue con el Suoem. “De todas formas logramos ordenar la pauta salarial y hoy el municipio destina en salarios menos del 50% de los fondos municipales. Ese acuerdo además nos permitió a los funcionarios acceder a información económica, social y estadística que hasta el momento estaba en manos de empleados. En esto fue clave ingresar al sistema CIDI, porque logramos modernizar el municipio que se manejaba todo por documentos en papel. Pudimos no solo poner esa información en la nube a disposición de los funcionarios del Poder Ejecutivo sino también eliminar el papel en la comunicación con el vecino. Hoy el envío de cedulones, las notificaciones, las tasas municipales se informan a través del CIDI 1 y CIDI 2”, enfatizó.

¿Cómo quedó la relación con el Suoem luego de la denuncia realizada por el municipio al gremio por los hechos de violencia en las protestas de junio pasado?

- En esa oportunidad planeamos que la violencia, como forma de presión en una negociación con el municipio, se acabó de raíz. De hecho, a partir de lo que ocurrió, se despidió al empleado que utilizó un mortero en la vía pública y hay más de una docena de empleados municipales sumariados. Seguimos diciendo que no vamos a tolerar las agresiones y roturas del mobiliario, pero tampoco la violencia pública.

Hoy la relación con el Suoem es buena. Esos episodios no vincularon a todos los empleados municipales. Nosotros no asociamos al gremio con la violencia, sino que decimos que hubo violentos en el Suoem, con los cuales el municipio tomó medidas. Hay muchos empleados y empleadas que no eligieron la violencia como método de protesta aun cuando no estuvieron de acuerdo con la medida adoptada por el municipio. Con el gremio hoy la relación es de diálogo.

La restricción horaria que motivó esto se hizo mediante ordenanza y continúa vigente. No es para todas las áreas, ya que no incluye Salud o Educación pero muchos empleados pasaron a trabajar de siete a seis horas. No hubo quita de salario, sino que ahora se les paga por seis horas de trabajo.

Hace poco resurgieron vehículos que funcionaban para la aplicación Uber, ¿cuál es su postura en torno a este tema?

- El tema Uber no puede ser planteado en torno a si uno está a favor o en contra. Nosotros estamos a favor de la ley. Por un lado, porque hay una sentencia de la Justicia cordobesa que ordena a Uber abstenerse a funcionar en la ciudad de Córdoba. Si bien fue apelada, está vigente. Por otro lado, las ordenanzas que regulan el servicio de alquiler de auto con chofer en Córdoba no contemplan a Uber como servicio de transporte en la ciudad. Entonces, el municipio por la justicia y por sus normativas está obligado a hacer cumplir las ordenanzas vigentes y en caso de que descubra que hay un ciudadano que viola la sentencia judicial, debe hacer la denuncia pertinente.

Ya lo hemos dicho: cuando detectamos en un control de rutina de transporte un vehículo vinculado a ese servicio, tomamos las medidas. Sancionamos con multa, remoción y quita del vehículo y denuncias penales contra los empresarios que estén violando la sentencia judicial y no acaten lo que dice la justicia.

Esto rige no solo para Uber, sino para todo aquel que viole las ordenanzas y las sentencias judiciales vigentes.



¿Qué destaca como objetivo pendiente para el 2021 que no se logró implementar el año pasado?

- Cuando asumimos uno de los planes que queríamos implementar era el ordenamiento del sistema de transporte. Iba más allá del ferrourbano que es un proyecto que sigue en nuestra agenda. Queríamos modernizar el sistema tanto de colectivos como de taxis y remises, pero nos agarró la pandemia.

Pasamos de cortar 900 mil boletos por día en los colectivos durante febrero o marzo, a 70 mil boletos por día y ahora estamos en cerca de 200 mil. Sin embargo, los costos del sistema son casi los mismos que cuando cortábamos 900 mil porque los sueldos siguen siendo los mismos.

Aun así, fuimos una de las pocas ciudades del país cuyo transporte continuó funcionando, aunque sea con un sistema de emergencia: modificamos las líneas y sus frecuencias, y logramos no dejar a la gente a pie.

De igual manera la pandemia hizo que los viajes de taxis y remises cayeran abruptamente y hubo que sentarse con los choferes y propietarios de las unidades para acordar postergar esa modernización porque la prioridad era comer.

Si tengo que repasar todo lo que pudimos hacer durante el 2020 hubo ejes claves: la modernización del Estado, la implementación del CIDI, la renegociación de la deuda externa y la interna, los acuerdos colaborativos con los tres gremios que inciden en lo municipal. Pero además nos sentamos con todos los sectores económicos en pandemia.

Con el municipio quebrado, nos reunimos con el sector de transportes escolares, naranjitas, cámaras de hoteles, espectáculos, restaurantes, bares, playas de estacionamiento, taxis y remises, jardines maternales, salones de fiestas... Con ellos logramos acuerdos para eliminar el cobro de las tasas municipales y en algunos casos acompañamos con dinero como fue el caso de los jardines, a quienes el municipio les dio 25 mil pesos.

Además, a los empresarios de cuartetos y con los espectáculos generamos el incentivo cultural más grande de cualquier lugar del interior del país. Acompañamos a 1300 artistas cordobeses con asistencia alimentaria y económica, porque compramos entradas para funciones en forma adelantada. A muchos sectores no les alcanzó o no les solucionó el problema, pero fue una ayuda que el municipio pudo dar.

Por otro lado, avanzamos en la puesta en valor del río Suquía. Se decidió crear la unidad ejecutora de la Costanera que se encarga de los 32 km de la Costanera y que permitió que el paisaje cambiara y la gente se apropiara del río. También instalamos el concepto de supermanzana, como en el Mercado Norte o en el Casco Histórico, que permitió sacarle espacio a las calles y a los autos y devolverlos a la vereda y al peatón.

Y por último, no quiero dejar de mencionar los 20 mil metros cuadrados de arte urbano que pudimos desarrollar en las paredes de Córdoba. Los artistas son todos cordobeses y el 90% de los motivos en las paredes lo eligen los vecinos para definir la identidad de su barrio.

