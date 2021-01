Alberto: "Tenemos que revisar y ordenar cómo se financian las prepagas"

El Presidente aseguró este miércoles que en la Argentina "no hay condiciones de favorecer aumentos" en la medicina prepaga porque "no podemos cargar más aumentos sobre la gente".

Alberto Fernández afirmó este miércoles que el Estado y el sector privado de la salud deben "revisar y ordenar cómo se financian" las empresas de medicina prepaga, porque actualmente no hay "ningún control" sobre esos recursos que son "ahorro público".

El mandatario explicó que en octubre el Ministerio de Salud habló de la necesidad de recomponer los ingresos de la medicina prepaga, por lo que otorgó un 10% de aumento para las cuotas en diciembre: "Y me desayuné con que en enero le dieron un 5% que empezaba a regir a partir de febrero. Y puse el grito en el cielo", dijo.

"Estamos en una situación particular. Una de las cosas que más me cuesta como Presidente es que yo hablo de gobernar un país en pandemia y me contestan como si estuviera gobernando un país normal: esto no es un país normal, es un país en pandemia, un mundo en pandemia", remarcó.

"Honestamente, no estamos en condiciones de favorecer aumentos de esa naturaleza, en ningún caso. Y entonces lo llamé a (Claudio) Belocopitt y le dije `venite a tomar un café a la tarde y lo charlamos´. Tuvimos una charla de una hora y pico en la que tuvimos más coincidencias que diferencias", contó.

El jefe de Estado se reunió el pasado martes en la Casa Rosada con Belocopitt, dueño de la empresa Swiss Medical y titular de la Unión Argentina de Entidades de Salud del sector privado (UAS).

El Presidente afirmó que no puede convalidar una suba del 17% para las cuotas de las prepagas porque debe "cuidar el bolsillo de los argentinos" y señaló que el esfuerzo debe ser afrontado por "todos". "Nosotros tenemos que hacer este año un esfuerzo enorme por contener dos cosas: bajar el déficit fiscal y controlar la inflación. Ambas cosas. Y eso necesita del esfuerzo de todos. No es una decisión que un Presidente pueda tomar", aseguró.

"Entre diciembre y febrero el sector iba a tener un aumento del 17% que tenía que pagar la gente. Yo no voy a permitir eso. Por eso lo aclaré, no hay otra explicación. Y le dije a Belocopitt: si hay que ordenar el sistema de salud, ordenémoslo de verdad. Sentémonos y pongámonos a ver cómo funciona el sistema de salud", aseguró Fernández en declaraciones a Radio Con Vos.

Fernández defendió a Donda

En tanto, el jefe de Estado se refirió a la polémica en torno a la interventora del INADI, Victoria Donda, y consideró "no está en la naturaleza" de la funcionaria "sacarle ventaja a los puestos del Estado".

"Quien conoce a Victoria sabe que no está en su naturaleza sacarle ventaja a los puestos del Estado", subrayó el mandatario.

"Cristina sigue todos los temas"

Alberto también habló de la vicepresidenta Cristina Fernández: "Cristina sigue todos los temas. Pero los medios siguen con lo mismo, que ella gobierna. Ella escribió una carta en la que dice claramente que el que toma las decisiones es el Presidente", remarcó Fernández.

Y subrayó: "Hay uno solo que sabe lo que pasa en todo el Gobierno y ése es Alberto Fernández".