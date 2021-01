Talleres le ganó agónicamente a Banfield y sigue con vida 

Increíble cómo se le escapaba el partido y los sueños de clasificación a Talleres, con un hombre más y con el resultado a favor, en el Mario Kempes, ante un Banfield que nunca renunció a su ambición. Le empataron con más oficio que otra virtud, con un penal incluso dudoso, luego de un innecesario repliegue, pero cuando la eliminación era inminente, llegó el agónico gol de Diego Valoyes para seguir respirando en la Copa Maradona, en la zona campeonato. Victoria sufrida 3 a 2, para seguir en carrera. Pero antes de eso se vivieron momentos infartantes que le dan más sabor al triunfo y de paso dejan algunas alarmas encendidas.

El inicio fue vertiginoso e intenso, con un Talleres proponiendo correr sin pausa, acción que le dio réditos en el desayuno del partido, a los 4 minutos, tras el desborde de Diego Valoyes y la conexión de cabeza de Franco Fragapane para poner la apertura del marcador. En esos minutos la pelota tuvo su mejor cuidado con Tomás Pochettino inspirado y un Federico Navarro más enchufado que de costumbre.

De todas maneras bajó decibeles ante un Banfield que supo esperar con sabiduría su momento y recibió el golpe inesperado. Detrás de los espacios que dejaba Enzo Díaz la visita encontró terreno fértil para las corridas del colombiano Cuero, y tras un movimiento donde Rafael Pérez quedó notoriamente expuesto, llegó el centro raspante para el toque sutil de Giuliano Galoppo para el 1 a 1. Inatajable para Blázquez, quien recibió la confianza para ser titular otra vez a pesar de la recuperación física de Marcos Díaz.

Carlos Auzqui fue la nueva opción del DT Alexander Medina para ser el único punta y desentonó. Todo dependía de un golpeado Pochettino quien anotó el 2 a 1 en el peor momento de los de barrio Jardín, en el cuarto minuto de descuento, justo antes del descanso.

Pochettino no duró mucho más de pie luego de ser víctima de las faltas al límite de la lealtad, pero la fortuna siguió siendo para el local, con la expulsión de Luciano Lollo. Auzqui tuvo la más clara para bajarle la persiana al partido sin embargo no llegó a conectar, acción que en primera instancia pareció penal pero no lo fue.

Banfield igual nunca renunció a buscar el empate. Con un Payero protagonista y Galoppo siempre atento, quedaron en posiciones de gol en varias oportunidades mientras el albiazul no encontraba respuestas para liquidar el pleito.

Sobre el final pasó algunos momentos de Zozobra Talleres sobre todo con las escaladas de Cuero, quien hizo amonestar a toda la defensa albiazul, pero no llegó a golpear. La falta de experiencia del local le dio algo de respiro al "Taladro" que lo arrinconó sin una idea fija pero con enjundia y convicción. Por eso se lució Blázquez en el final ante el remate del colombiano que tenía destino de gol. Pero el peor castigo llegó con el penal del final, que Álvarez cambió por gol pero lo mejor quedó al final, con el tanto de Valoyes con el equipo casi rendido y sin aire, tras un centro de Lautaro Guzmán heroico, cuando el equipo ya empezaba a masticar el dolor de la eliminación. Ahora hay tres equipos con chances de clasificar, estirando los interrogantes para la última fecha.

SINTESIS

TALLERES 3

Blázquez; Tenaglia, Komar, Pérez y Enzo Díaz; Navarro y Méndez; Fragapane, Pochettino y Valoyes; Auzqui. DT: Alexander Medina

BANFIELD 2

Arboleda; Coronel, Maldonado, Lollo y Bravo; Payero, Jorge Rodríguez y Galoppo; Bordagaray, Fontana y Mauricio Cuero. DT: Javier Santiguinetti

Goles: PT: 4m. Fragapane (T); 26m. Galoppo (B) y 49m. Pochettino (T). ST: 44m. Alvarez, de penal (B) y 49m. Valoyes (T).

Cambios: ST: 5m. Soñora por Pochettino (T); 17m. Urzi por Bordagaray (B); 33m. Jonás Gutiérrez y Pons por Galoppo por Fontana, respectivamente (B); y Retegui y Lagos por Auzqui y Fragapane, respectivamente (T)

Expulsado: ST: 7m. Lollo (B).

Cancha: Estadio Mario Kempes.