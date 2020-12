Ambientalistas se oponen a la traza de la autovía complementaria de Ruta 38

La Fundación para la defensa del ambiente (FUNAM) manifestó este martes su "total oposición a la nueva traza de la autovía complementaria de la Ruta 38" que pretende llegar hasta Molinari. "En una provincia donde se quemaron más de 320.000 hectáreas, en su mayor parte ambiente nativo. Donde la mayor parte de las cuencas hídricas se vieron afectadas por el fuego y ya tenían signos previos de desmanejo. Donde no se conoce la biodiversidad local ni se practica la sucesión secundaria para que la propia biodiversidad recomponga lo destruido, el proyecto de Autovía solo agrava problemas cuando hay alternativas menos costosas y más inteligentes", destacaron a través de un comunicado desde la organización.



Al respecto, Raúl Montenegro, presidente de FUNAM, pidió a la Justicia provincial que investigue las gestiones crediticias del Gobierno provincial con el Banco de Desarrollo de América Latina, entidad que proporcionaría los 75 millones de dólares para la obra. "Es fundamental que sepamos cuáles son los compromisos asumidos, si los hay, y cual fue la traza presentada. Urge conocer las eventuales responsabilidades del gobernador Juan Schiaretti, del Secretario de Ambiente Juan Carlos Scotto y del titular de la empresa Caminos de las Sierras, Jorge Alves", sostuvo.



La FUNAM no descartó hacer presentaciones ante el propio Banco de Desarrollo de América Latina porque el Gobierno de Córdoba "no solo no hizo Evaluación de Impacto Ambiental y Audiencia Pública de la nueva traza, tampoco habría comunicado a los evaluadores del banco la ausencia de licencia social para la obra".

"Para empezar estamos enviando al Banco de Desarrollo de América Latina la amplia cobertura mediática que han tenido los colectivos opuestos a la nueva traza, donde se subraya además que el Gobierno no hizo consultas ni estableció nuevos mecanismos de participación", remarcaron desde la entidad.