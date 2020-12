Menem continúa estable internado en la unidad coronaria de Los Arcos

Fuentes ligadas a la familia del ex presidente indicaron que lo más delicado en su salud es su insuficiencia cardíaca y, si bien está mejor, tiene que estar controlado.

El ex presidente Carlos Saúl Menem continuaba en la mañana de este martes estable y es controlado de manera permanente en la Unidad Coronaria del Sanatorio Los Arcos, de la Ciudad de Buenos Aires, informaron a Télam desde su entorno.

Menem, actual senador nacional del Frente de Todos y ex presidente de la Nación entre 1989 y 1999, fue internado hace una semana por una infección urinaria, y luego de que aumentara su frecuencia cardíaca.

Fuentes ligadas a su familia indicaron que “el tema más delicado es su insuficiencia cardíaca y, si bien está mejor, tiene que estar controlado en la unidad coronaria” del sanatorio.

El ex presidente -quien tiene 90 años- es acompañado por su ex mujer Zulema Yoma y su hija Zulemita Menem, quienes pasarán en la clínica junto a él las fiestas de Navidad, en caso de que el ex mandatario siga internado algunos días más.

Su médico personal, Luis de la Fuente, había señalado el domingo pasado que Menem estaba "estable" respecto de su afección cardíaca y, en relación a la infección urinaria, había indicado que "los urólogos están viendo que ya está superada".

De La Fuente dijo que "hay gente que piensa que (el ex presidente) sigue muy grave", pero, aseguró, "su estado es estable".

Durante este año, Menem había tenido otras internaciones: en una ocasión, estuvo ingresado en el Instituto de Diagnóstico y Tratamiento por una neumonía bilateral, tras lo cual fue hospitalizado por un cuadro de baja saturación en sangre.

Fuente: Télam