Ginés advirtió que hay “relajamiento” y alertó sobre nuevas restricciones

El Ministro de Salud de la Nación indicó que la pandemia no está superada y que si se descuidan las medidas sanitarias, podría haber más limitaciones. “Guarda que no terminó”, afirmó.

El ministro de Salud, Ginés González García, aseguró este domingo que "no quisiera ir a nuevas restricciones", pero advirtió "hay que cumplir las normas" ante la pandemia del coronavirus porque se trata de una situación "difícil y larga".

"No quisiera ir a nuevas restricciones. Los test sirven pero en un conjunto de medidas que son: el aislamiento, contacto cercano, que se cumplan las cosas. Acá no hay libreto, esto es un virus nuevo", subrayó el ministro de Salud en declaraciones televisivas.

A la vez, señaló que "hay un relajamiento general", y advirtió que "pasamos lo peor" de la pandemia del coronavirus, pero "no terminó".

"Hay un relajamiento general producto un poco del verano, el cansancio. Yo no me resigno, cuidémonos. Pasamos lo peor, pero guarda que no terminó", resaltó. A la vez, dijo que "podemos complicar el verano" si no continúan los "cuidados necesarios" ante la pandemia del coronavirus.

"Rusia tiene una trayectoria científica muy importante", resaltó González García en declaraciones televisivas, y dijo estar "preocupado" por la cantidad de casos de coronavirus.