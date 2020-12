Larreta y Negri avanzan en su armado electoral de cara al 2021

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, participó de una reunión virtual con dirigentes de Juntos por el Cambio de todo el país organizado por el titular del interbloque de la Cámara de Diputados, Mario Negri, con quien coincidió en la importancia de la unidad y confió en una victoria electoral.

"Podemos ganar la elección en todo el país", afirmaron Rodríguez Larreta y Negri durante la charla por Zoom, en referencia a los comicios legislativos del año próximo, para los cuales "hay que buscar votos de los que acompañaron al Gobierno y ahora están descontentos", según evaluó el alcalde porteño.

El referente del PRO remarcó que hay que defender "la unidad de un espacio que aspira a ganar las elecciones, que aspira a ser mayoría y que, por ello, necesariamente tiene voces diferentes", tras lo cual indicó: "No todos pensamos igual". "Hay que entender que tenemos responsabilidades diferentes quienes gobernamos las provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aquellos que tienen un rol en el Parlamento y en las conducciones partidarias. No estamos para un proyecto testimonial, estamos en un proyecto de poder porque es desde allí donde se cambian las cosas", arengó Larreta.

Tras calificar como "un golazo la unidad de Juntos por el Cambio", el jefe de Gobierno destacó que "se ha trabajado muy bien en el Congreso nacional, lo mismo en las conducciones partidarias y en la gestión" y agregó: "La unidad no está en riesgo, pero hay que cuidarla todos los días en cada distrito".

Gracias, @marioraulnegri, por invitarme a participar del encuentro virtual “Defensa del federalismo y desafíos de Juntos por el Cambio”. Es muy importante trabajar en equipo para seguir fortaleciendo @juntoscambioar. pic.twitter.com/D5pBwFZ6jC — Horacio Rodríguez Larreta ✋🏼🧼🤚🏼 (@horaciorlarreta) December 19, 2020

A su turno, Negri coincidió con Rodríguez Larreta al afirmar que "aquí no sobra nadie, no es que uno se incorpora y otro sale, es una conjugación de experiencias, de gestión, de vinculación con la sociedad, de pensamientos diversos".

"Nuestra prioridad es la unidad en la diversidad. La elección de 2021 nos hace poner la energía en tratar de equilibrar el poder. La Argentina va a terminar cayendo en un gran pozo si no logramos poner límites a los que buscan ir por todo", agregó el diputado de la UCR.

En el mismo sentido, el jefe de la principal bancada opositora de Diputados subrayó que "el papel de Juntos por el Cambio no pasa por una discusión entre duros y blandos" y enfatizó: "El valor de la unidad ya no es patrimonio únicamente de los dirigentes, es una demanda de la sociedad para que no se siga desequilibrando el poder en Argentina".

"La gente está muy enojada, hay mucha insatisfacción, por eso Juntos por el Cambio debe tener un horizonte que nos vincule con la sociedad. Tenemos que ratificar que no hay democracia si no hay un juego libre de contrapeso de poderes. Si tenemos claro esto podemos ganar, la República lo necesita para que haya más equilibrio institucional", reforzó.

El evento virtual no fue el primero que organizó Negri, dado que algunos meses atrás hizo algo similar con la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, siempre con el objetivo de abonar la unidad del frente opositor en medio de las discusiones internas. En tanto, Larreta continúa avanzando con su armado político de cara a las elecciones legislativas y, principalmente, a las presidenciales de 2023, como lo hizo días atrás en una cumbre con intendentes bonaerenses del PRO de la que también participó Vidal.

Estuvimos viendo con @MariaMigliore, @fernandezdiego y @soyjuanjomendez cómo está avanzando el Barrio 31. Parte de este enorme proceso es la incorporación de la línea 143 de colectivos que ya circula por acá y se suma a las otras tres que ingresan al barrio: 33, 45 y 132. pic.twitter.com/1kxixZtI7f — Horacio Rodríguez Larreta ✋🏼🧼🤚🏼 (@horaciorlarreta) December 19, 2020

Fuente: Noticias Argentinas

Noticias relacionadas