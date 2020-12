La Corte Suprema y Comodoro Py en la mira

Especial para La Nueva Mañana

La mala apreciación de la Justicia en la sociedad no es nueva, pero parece haber empeorado en el último lustro.

Así lo demuestran los dos estudios de opinión sobre la Justicia que se conocieron este año. Según la última encuesta realizada por la Universidad de San Andrés en la segunda semana de julio, en coincidencia con el anuncio del envío de la reforma judicial al Congreso, incluyó la imagen de los desempeños de los poderes estatales, otras instituciones y sectores de la sociedad civil y concluyeron que solo un 10% de los consultados tuvo una opinión positiva sobre los jerarcas del Poder Judicial.

Por su parte, la encuesta de Inteligencia Analítica también ubicó al Poder Judicial como el de peor imagen en el Estado, por detrás del Ejecutivo y el Legislativo. Las cifras eran similares: 9,3% de los consultados tenía una percepción buena o muy buena del funcionamiento de la Justicia. En cambio, el 64,8% de los 8000 encuestados opinó que era mala o muy mala.

El divorcio entre la sociedad y la Justicia atravesó varias etapas. Con el regreso a la democracia Raúl Alfonsín le devolvió legitimidad a los poderes del Estado y construyó una Corte Suprema con todas las miradas y puso a la Justicia argentina en un lugar único en el mundo con el juicio a las Juntas Militares.

Durante los 90 la relación comenzó a deteriorarse con los fallos judiciales de la desprestigiada mayoría automática de la Corte que consagraron la impunidad en la Argentina y cuando el ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, inmortalizó el control del menemismo sobre los jueces federales con la imagen de la famosa servilleta de Carlos Corach, donde el ex ministro del Interior le escribió los nombres de los magistrados que respondían a los deseos del gobierno de Carlos Menem, entre ellos el del tristemente célebre ex juez Claudio Bonadio.

El prestigio volvió a la Corte con el fin de la mayoría automática desplazada durante el gobierno de Néstor Kirchner y la nueva conformación con integrantes que garantizaron la independencia del Poder Judicial fue una de las medidas durante su gobierno que le valió el reconocimiento de propios y extraños.

Las críticas

Sin embargo, para la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en la durísima Carta que publicó con motivo del primer aniversario del gobierno que encabezan con el presidente Alberto Fernández, nada quedó de aquel prestigioso tribunal, “De aquella Corte, hoy no queda absolutamente nada” escribió.

Y destinó sus furibundas críticas a la actual composición del Máximo Tribunal de Justicia a los que calificó como un “puñado de funcionarios vitalicios” que con su actuación “no hizo más que confirmar que fue desde allí, desde donde se encabezó y dirigió el proceso de Lawfare. Esa articulación mediática- judicial para perseguir y encarcelar opositores, se desplegó con toda intensidad desde la llegada de Mauricio Macri a la presidencia de la Nación y lo que es peor, aún continúa”. Pero además destacó que protege y garantiza “la impunidad a los funcionarios macristas que durante su gobierno no dejaron delito por cometer”, describió la vicepresidenta.

La opinión fue compartida por Alberto Fernández: "Yo comparto. Es una mirada profunda de lo que está sucediendo porque la Justicia tiene una lógica corporativa que la hace impermeable a los cambios". "Lo que dijo Cristina es un llamado de atención para todos, la Justicia no está funcionando bien, y no se trata de preservar los derechos de alguien que eventualmente esté sometido a la Justicia, es algo mucho más profundo", consideró el presidente.

A su turno, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero dijo que "Necesitamos que la Justicia funcione mejor. El caso (del fiscal Carlos) Stornelli es un claro ejemplo de que la Justicia no funciona del modo adecuado.

El sistema judicial necesita revisarse en todo su conjunto. Hay cosas que sí funcionan, pero hay cosas que no y que necesitan revisarse. El llamamiento que hacen el Presidente y la vice nos debe invitar a la reflexión como sociedad. Esto no implica tirar a nadie por la ventana", analizó.

En tanto, en el informe los juristas que asesoraron al presidente sobre el funcionamiento de la Justicia descartaron por amplia mayoría la ampliación de Corte Suprema pero sugirieron la creación de un tribunal intermedio, que intervendría antes que el Máximo Tribunal, que revise los fallos arbitrarios y le permita a la Corte dedicarse exclusivamente a las causas de materia constitucional, lo que diluiría la concentración del poder que hoy ostentan los supremos.

Cerca del jefe de Estado señalan que ahora resta un análisis para que el documento pueda ser criticado y transformado en proyectos de ley, tomando las recomendaciones que son múltiples y diversas para completar la reforma de la Justicia.

La reforma de la Justicia Federal y del Ministerio Público

La consolidación del proceso de investigación sobre la existencia de una mesa judicial en la órbita del Poder Ejecutivo que utilizó los Servicios de Inteligencia del Estado con fines de espionaje ilegales como soporte para el armado de causas que se tramitaban en Comodoro Py con el objetivo de perseguir y encarcelar opositores políticos, sindicales y empresarios y el traslado de jueces para conformar tribunales que respondieron al macrismo, fue el fundamento del actual gobierno para enviar al Congreso la Ley de Organización y Competencia de la Justicia Federal, con el objeto de diluir la desmedida concentración de poder de los 12 juzgados federales porteños.

En este sentido, el diputado Martín Soria recordó "En abril de 2018, antes de que Macri empezara a trasladar jueces a dedo para el armado de tribunales afines, los diputados (Mario) Negri y (Pablo) Tonelli presentaron un proyecto de ley para habilitar al Presidente a trasladar jueces de un lugar a otro sin el acuerdo del Senado".

En esa línea, el legislador por Río Negro señaló que "con la presentación de ese proyecto, que no fue aprobado, dejaron en evidencia que ellos mismos sabían que el traslado de los jueces a dedo iba en contra de la Constitución".

Los casos más resonantes fueron los de Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli.

La iniciativa, más conocida como Proyecto de Reforma Judicial fue aprobada en el Senado y fue incorporada al temario de sesiones extraordinarias de la Cámara baja que tendrán lugar durante el verano.

En tanto, en el caso del Ministerio Público Fiscal, la recomendación del Consejo de Juristas de que la elección se realice por un mandato limitado de cinco años y que su elección sea por mayoría agravada, ya fue plasmada en el proyecto de ley que también aguarda la sanción definitiva en Diputados.

La modificación para designar al procurador General de la Nación se produjo por la negativa de la oposición de Juntos por el Cambio de aportar a los dos tercios para designar como nuevo jefe de los fiscales al juez Daniel Rafecas, en lugar del polémico e interino Eduardo Casal.

Paradojas de la vida, el ex ministro de Justicia macrista, Germán Garavano cuando concurrió al plenario de Comisiones de Justicia y Asuntos Penales del Senado el 8 de noviembre de 2017 con motivo también de la reforma del Ministerio Público avaló la reducción del mandato del procurador a cinco años y de mayorías más ágiles que los dos tercios para nombrarlo y removerlo del cargo, tal cual hoy procura el Frente de Todos.

Video:

Germán Garavano en el plenario de Comisiones de Justicia y Asuntos Penales del Senado el 8 de noviembre de 2017.

