Mestre tras el anuncio de aumento de boleto: "Me quedé con la boca abierta"

El ex intendente se refirió a los dichos de este miércoles Martín Llaryora sobre el futuro incremento en el transporte urbano. "El sistema no es bueno", sostuvo el dirigente radical.

El ex intendente Ramón Mestre salió a hablar este jueves luego del anunció de ayer de Martín Llaryora, quien en una entrevista radial dijo que el boleto del transporte urbano subiría en enero "en torno a los $50", aunque después desde la Secretaría de Movilidad Urbana ubicaron el precio en $43.

"Me quedé con la boca abierta porque manifestar livianamente que el boleto pasa a 50 pesos y que hoy prácticamente nadie diga nada, no es un tema menor. Aquí entra una cuestión de oferta y demanda, porque cuando nosotros administrábamos, había 900 unidades diarias que circulaban en la ciudad y hoy hay 350 como mucho y el sistema no es bueno. La gente tiene que esperar por lo menos una hora el colectivo", aseguró a los medios.

Mestre también se refirió a la renovada queja de Llaryora acerca de la distribución desigual de subsidios por parte de Nación: "Tanto que plantean el cordobesismo, que defienden a Córdoba, son mentiras. Tienen funcionarios en el Ministerio de Transporte y no lograron revertir la situación. Nosotros logramos que de 10 pesos, siete se queden en AMBA y tres vengan a Córdoba".

"Hoy de 10 pesos, nueve se quedan en Nación y uno viene a Córdoba", remarcó y aseveró: "El federalismo no existe porque los gobernadores están todos de rodillas. Todas las leyes que se votaron este año los diputados de Schiaretti las votaron. Son socios del kirchnerismo".

En diálogo con Cadena 3, Llaryora afirmó este miércoles que "el boleto no resiste más como está". "Hemos sostenido un récord, vamos a tener que aumentarlo”, dijo y remarcó que "será un aumento módico" y no será "de un solo saque".

