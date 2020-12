El Marcapáginas: selecciones del Premio Burnichon

Tres menciones que demuestran que la calidad de edición de Córdoba es extraordinaria y que las editoras y editores que llevan adelante esta producción no se guardan nada.



Especial para La Nueva Mañana

Un año particular en muchos sentidos. No podía ser menos la entrega del "Premio Alberto Burnichon Editor" al mejor libro editado en Córdoba. La novedad es el libro premiado “Trino” de Josefina Calvo. La particularidad es que se trata de un libro álbum autoeditado de una calidad que no tiene nada que envidiar a libros provenientes de sellos editoriales. Esto pone de relieve la validez de otras formas de hacer y que la mirada editorial está puesta en quien edita y en las decisiones que toma para hacer de un texto una gran obra.

Además de “Trino”, hay tres menciones que demuestran que la calidad de edición de Córdoba es extraordinaria y que las editoras y editores que llevan adelante esta producción no se guardan nada, solo nos entregan lo mejor que tienen. Por eso es que “Cuentos con animales y rarezas” de Felisberto Hernández, “Escribir no es importante” de Vicente Luy y “Anómalo archipiélago de islas probables” de Juan Conforte y Mariana Robles deberían ya tener un espacio asegurado en nuestras bibliotecas.

Escribir no es importante. Poesía reunida

Vicente Luy no es un poeta cuya obra pase desapercibida para los lectores de poesía contemporánea en Argentina. Su paso por Córdoba es muy significativo y es muy común encontrar sus poemas citados por aquí y por allá en el mundo de las redes. Por lo tanto, resulta muy valioso preservar su memoria en una edición como la que armaron en la editorial Caballo Negro, que viene trabajando en los últimos años en compendiar obras extensas y muy ricas de importantes poetas locales. En este caso se reúnen poemas de sus libros publicados e inéditos que recorren una obra diversa de un autor disruptivo con las estéticas predominantes y con mucho de rock en su impronta. Luy es autor de una poesía sincera, que no esconde intenciones ni disimula contradicciones. Poemas como narraciones que nos meten en su vida personal, fragmentos o “pedacitos de Vicente” y poemas breves entre sentencias y graffitis, todo eso compone esta poesía reunida en un trabajo casi de orfebrería de parte de los editores.

Un elemento valioso del libro son los comentarios de personas cercanas a su vida y a su obra que van dando marco a sus publicaciones que tienen mucho de trabajo colectivo y de esfuerzos compartidos. Una apuesta solidaria con el artista que quería cambiar el mundo a fuerza de poemas.







Escribir no es importante. Poesía reunida

Vicente Luy

Caballo Negro

Colección poesía

ISBN: 9789873612404

170 páginas

18 x 12 cm

Anómalo archipiélago de islas probables

Textos de islas probables que se van conformando por la conjunción de sedimentos lingüísticos que nutren sus playas. Historias de náufragos recuperadas de otros textos isleños de la literatura universal de más allá y más acá. Textos islas del archipiélago-libro crean imágenes poéticas arrojadas en sus páginas como botellas al mar. La invención de una nueva geografía literaria marítima para ser trazada en un mapa con más de una cruz en la cual hallar tesoros. El diseño de una cartografía editorial en la que nada está por azar, cada recurso al servicio de la idea guía: desde las superficies irregulares de la geografía isleña de cada texto hasta los grafismos y elementos paratextuales.

Ilustraciones como islas flotantes que navegan entre relatos a punta de lápiz y pincel irrumpen y completan la obra como tesoros encontrados en una aventura de ultramar. Trazos que indican recorridos de lectura y la construcción de mundos nuevos delimitados por la cuadratura del papel.

Por último, la invitación a los lectores para que se aventuren a la mar y sean los exploradores de estas páginas sin temor a encontrar costas fascinantes y ser los robinsones que recorran cada párrafo de este archipiélago anómalo.







Anómalo archipiélago de islas probables

Juan Manuel Conforte

Mariana Robles

Pre Banda

Colección Don Electrón

ISBN: 9789878651170

64 páginas

30 x 21 cm

Cuentos con animales y rarezas

Seis cuentos de Felisberto Hernández se compilan en este libro, cuentos en los que el escritor rioplatense se vale de características de animales para describir a sus personajes como es el caso de “Cocodrilo”, “Mur”, “Úrsula” y “El pájaro asustado” o la transformación de un hombre en caballo en el cuento “La mujer parecida a mí” o simplemente la aparición de un ñandú en la trama de “El corazón verde”. Cuentos reunidos bajo esta temática que fueron tomados de otros libros y publicaciones. Una conjunción de historias con unidad temática que además reúne otra característica fundamental de Felisberto Hernández como músico. La mayoría de los cuentos tienen la particularidad de contar los viajes del protagonista como concertista que visita distintas localidades para hacer presentaciones. En esos lugares entra en contacto con estos personajes animales que va detallando y asociando en sus características tan singulares y lo hace de modo tal que te invita a entrar en ese mundo tan suyo, tan interno, tan real que se puede palpar aún en lo inverosímil.

El libro, en su particular formato apaisado, cuenta además con algunos detalles que enriquecen la experiencia: las ilustraciones de Raquel Barboza, con líneas intensas recorriendo el papel para dar con la forma y la expresión concretas de los personajes de los cuentos. Son dibujos en los que hay que darse un momento para apreciar el movimiento en cada trazo. También cuenta con un prefacio de Ricardo Pallares y un estudio preliminar de Julieta Yelin para introducir a la idea que guía el libro. Párrafo aparte merece las imágenes facsimilares del cuaderno en el que escribió el cuento “Úrsula”, primeramente llamado “La Vaca”, en donde se pueden apreciar las correcciones que fuera realizando en el texto. Un gran aporte que ayuda a conocer esa intimidad del escritor y su obra.







Cuentos con animales y rarezas

Felisberto Hernández

Compilado por Ricardo Pallares

Ilustrado por Raquel Barboza

De todos los mares

ISBN: 9789874723611

130 páginas

17 x 20 cm

Trino

El misterio de un mundo que se renueva está en el trino de un único pájaro. El poder de su melodía puede generar luz y colores que no habían tocado hasta ahora la superficie de ese planeta. La vida recorre la vegetación con la fuerza de la poesía y la musicalidad se percibe a través de palabras e imágenes. “Trino” es una obra creada integralmente por Josefina Calvo y esto significa que los textos, las ilustraciones, el diseño, la mirada editorial y hasta la distribución corren por cuenta de ella. El recorrido de las páginas nos mete en un mundo vegetal creado con papeles de colores, texturas, collage fotográfico y stencil, entre otras técnicas. Hay una gran cantidad de detalles para recorrer con la mirada sin dejar de prestar especial atención al vínculo que teje con el texto de la poesía tan sutil y a la vez tan focal como una pequeña pluma amarilla que encierra en sí misma la idea del pájaro que trina solitario en un mundo gris. El libro a su vez contiene otro libro más pequeño en el que se nos revelan los secretos de la creación de “Trino”, una pequeña biografía de la obra y del modo en que su creadora le fue dando forma. Un pequeño regalo para el lector.







Trino

Josefina Calvo

ISBN: 9789878627137

28 páginas

24 x 17 cm

Seguí el desarrollo de esta noticia y otras más

en la edición impresa de La Nueva Mañana

[ Todos los viernes en tu kiosco ]