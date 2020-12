Reclamaron en el aeropuerto por problemas con pasajes de Aerolíneas

Un grupo de personas se manifestó en la terminal aérea luego de que desde la empresa les vendiera vuelos "que no existen" a través de su página web. Afirman no tener respuestas.

Un grupo de personas se manifestó este martes dentro del aeropuerto Ambrosio Taravella, luego de no obtener respuestas ante irregularidades en la venta de pasajes por parte de Aerolíneas Argentinas.

Los pasajeros se reunierón en la terminal aérea luego de no poder verificar los números de reserva en vuelos comprados a través de la página web de la aerolínea nacional.

#AHORA #FueAnticipo tras largas horas de espera muchos pasajeros deciden retirarse sin tener ninguna respuesta por parte de Aerolíneas, en el interior del aeropuerto está uno de los encargados pero no quiso salir a dar explicaciones de las cancelaciones. Movil @radiomitrecba. pic.twitter.com/iO2XwydNmF — Leonardo Guevara (@leoguevara80) December 1, 2020

"Me dieron un vuelo que no existe y a muchos chicos de acá también. Lo compré hace dos semanas por una situación familiar”, afirmó una de las damnificadas a Cadena 3.

Los afectados se mantuvieron durante al menos seis horas en las puertas del lugar ante la falta de respuestas. En tanto, desde el área de prensa remarcaron a Mitre Córdoba que solamente se trata "de 15 personas".

“No hay vínculo de comunicación y después de llamar a Buenos Aires me dijeron que viniera en el momento que despachan otros vuelos para ver si me pueden atender. Es un vuelo que compré hace dos semanas y nos dicen que no existe y no hay respuesta ni nada”, agregó.