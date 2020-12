Córdoba anunció oficialmente el inicio del ciclo lectivo 2021 el 1° de marzo

El Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba estableció las fechas correspondientes al anuario escolar 2021, las que dio a conocer este martes.

El equipo directivo y docente se reintegrará a sus funciones el 17 de febrero, día en el que realizarán una capacitación sobre Protocolo Covid-19. El 18, está prevista la realización de un taller de planificación de la organización pedagógica institucional.

Los estudiantes de 6° grado de primaria que se encuentren en el "período de intensificación de aprendizajes" comenzarán a cursar el 19 de febrero hasta el 26 de marzo, con su matrícula asegurada en la escuela secundaria correspondiente. E iniciarán el 1° año del nivel secundario el 29 de marzo.

Por su parte, los alumnos de 6° año de secundaria orientada o de 7° de la modalidad técnica, que no completaron sus aprendizajes en diciembre del 2020, podrán finalizar su trayectoria escolar desde el 19 de febrero al 31 de marzo.

A su vez, entre el 22 y el 26 de febrero tendrán lugar los exámenes previos y libres equivalentes. Para los restantes, el inicio de clases en los distintos niveles y modalidades de la Educación General Obligatoria será el 1° de marzo. El receso escolar invernal será entre el 12 y el 26 de julio.

Presencialidad o no

Cabe destacar que este lunes, un grupo de padres autoconvocados mantuvo un encuentro con el ministro de Educación Walter Grahovac para analizar un protocolo para el regreso a la presencialidad en el ciclo lectivo 2021, obteniendo como respuesta que la misma dependerá de la situación epidemiológica que tenga la provincia de Córdoba.

"No nos dieron ninguna garantía concreta que se volverá a las aulas el año próximo", expresó a Cadena 3 la docente Silvina Talamoni y agregó: "Es decir que el Ministerio de Educación no será quien decida, sino el Ministerio de Salud quien va a determinar la vuelta o no a la presencialidad".

"Tampoco tenemos garantías porque se espera que la vacuna llegue en enero, pero puede suceder una segunda ola. Si eso sucede, posiblemente los niños y jóvenes no volverían a las aulas y eso nos preocupa para nosotros como papás y mamás", aseveró.

Las fechas más importantes del Ciclo Lectivo 2021:

Régimen común:

01/03/21: Inicio de clases para los distintos niveles y modalidades de la Educación General Obligatoria

12 al 26/07/21: Receso escolar invernal.

17/12/21: Finalización del ciclo lectivo para los niveles Inicial y Primario.

10/12/21: Finalización de clases para el nivel Secundario.

13 al 23/12/21: Coloquios y exámenes previos y equivalentes.

Régimen Especial:

23/08/21: inicio de clases.

23/12/21 al 03/01/22: Receso escolar.

30/06/22: Finalización del ciclo lectivo.

Nivel Superior

17/02/21: Reintegro del equipo directivo y docente. Capacitación Protocolo Covid-19.

18/02/21: Taller de Planificación de la organización pedagógica institucional.

19/02/21: Ingreso a 1°año, inicio de los seminarios Oficio de Enseñar y Ser Técnico (según corresponda).

05/04/21: Inicio de clases.

12 al 26/07/21: Receso escolar invernal.

30/11/21: Finalización de clases.

01 al 23/12/21: Exámenes y autoevaluación institucional.