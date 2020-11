El Senado de la Nación busca aprobar la reforma de la Procuración General

El Senado debatía esta tarde el proyecto del oficialismo para modificar la Ley Orgánica del Ministerio Público y flexibilizar las condiciones de designación del procurador General de la Nación, entre otros puntos.

La iniciativa impulsada por el Frente de Todos, que entre otros cambios baja la mayoría requerida en el Senado para designar al jefe de los fiscales, comenzó a ser discutida después del tratamiento de la prórroga de las sesiones remotas y varios temas de consenso, y se espera que se vote alrededor de las 22.

El defensor inicial del proyecto fue el oficialista Oscar Parrilli, presidente de la Comisión de Justicia, quien destacó la eliminación del mandato vitalicio del procurador con "un plazo de cinco años, reelegible por un período más", y que "no puede ser designado cuando hay elección presidencial".

"Como ya no es vitalicio, no nos parece conveniente que tenga mayoría de dos tercios. Esto no quiere decir que no los busquemos, lo que quiere decir es que hay un mínimo, que es mayoría absoluta, 37 votos", agregó Parrilli. El neuquino también destacó que el proyecto le da a la Comisión Bicameral de Control del Ministerio Público la facultad de "evaluar la política criminal" que diseña adelante la Procuración General por estar a cargo de los fiscales.

La iniciativa propone que la designación del procurador se realice con una mayoría absoluta (37 votos sobre los 72 del pleno) en lugar de la mayoría agravada de dos tercios de los presentes (48 si se sientan todos) que funciona actualmente.

También elimina el mandato vitalicio del procurador y lo acota a cinco años, con una única renovación a propuesta del Ejecutivo, al tiempo que establece que su nombramiento no podrá coincidir con años electorales.

Además, modifica la integración del tribunal de disciplina que define la remoción de los fiscales, que estará integrado por tres representantes del Congreso, uno del Ejecutivo, otro a elección de los fiscales, uno de los abogados y uno de las universidades nacionales, entre otros puntos.

Otros proyectos

En la previa a la discusión, el pleno legislativo convirtió en ley un proyecto girado desde la Cámara de Diputados por el cual se declara a la ciudad de Avellaneda, en la provincia de Buenos Aires, como Capital Nacional del Fútbol. El proyecto, aprobado por unanimidad y sin debate, había sido aprobado por la Cámara baja el año pasado y presentado por la diputada del Frente de Todos Magdalena Sierra en 2018.

La iniciativa se sanciona dos días después del fallecimiento del máximo ídolo del fútbol argentino, Diego Armando Maradona, quien había nacido en un hospital del partido de Lanús y vivía en un barrio del partido de Lomas de Zamora, ambos distritos lindantes con Avellaneda.

Además, se aprobó y giró a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que declara la inembargabilidad e inejecutabilidad de los bienes muebles e inmuebles de las bibliotecas populares de todo el país.

La iniciativa incorpora al artículo cinco de la ley 23.351 de Bibliotecas Populares un inciso que declara la inembargabilidad e inejecutabilidad del patrimonio bibliográfico, del inventario informático y de un único bien inmueble del que sea titular registral, siempre que el mismo se encuentre afectado a la consecución de su objeto social.

Fuente: Agencia Télam

