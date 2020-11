Rocío Oliva: "Diego me amó muchísimo y eso me llena el alma"

Rocío Oliva, que fue su pareja durante seis años de Diego Maradona, estuvo en el piso de Polémica en el bar, el programa en el cual es panelista. La joven no pudo contener las lágrimas al hablar del ídolo de los argentinos. “¡Me cuesta caer! Hoy salí del programa de Florencia Peña y un productor me dice: ‘mirá este tuit que escribió Jorge Rial, parece que a Diego lo asistieron, que se descompuso’”, detalló, al recordar cómo fue que recibió la noticia de su fallecimiento en Tigre a los 60 años.

La entrenadora explicó que comenzó a prepararse para regresar a su casa y que, en el trayecto, la información que le llegaba no era alentadora. “Le dije al productor que no sabía nada. Lo tomé con calma porque siempre pienso que todo puede tener solución. Estaba saludando a los panelistas en el piso y empecé a escuchar rumores que Diego había fallecido”, continuó en su relato.

Oliva precisó que se retiró del estudio y lo primero que hizo fue comunicarse con su mamá. “Salgo, me subo al auto, la llamo a mi mamá, quería que me lo confirme ella, y le preguntó: ‘¿qué pasó?’. Ella me respondió: ‘no te adelantes’. Me fui a mi casa y hasta ahí no quería creer. Iba manejando, los autos paraban y me gritaban: ¡Fuerza! La gente estaba en la calle, ya sabían lo que había pasado”, reveló.

Luego, la joven se refirió a la relación que la unió con El Diez. “Fue un hombre muy importante en mi vida. Fue muy bueno conmigo, nos amamos mucho y siempre lo voy a recordar bien. Era humilde, solidario, con un corazón gigante. Y tenía muchas ganas de vivir. Así que tengo unos recuerdos hermosos en mi corazón. Me amó muchísimo. Y eso me llena el alma”, afirmó.

La integrante de Polémica en el bar anticipó que estará presente en el velatorio en la Casa Rosada. “Lo voy a ir a despedir, sin ninguna duda. Necesito despedirme de él. No quiero dejar de hacerlo”, aseguró.

Oliva recordó que ella advirtió que Maradona no estaba bien de salud y ofreció su colaboración para tratar de ayudarlo. “El 30 de octubre cuando lo vi, no lo vi bien, y me puse a disposición. Él no tenía que estar en su casa, tenía que estar internado”, remarcó.

Por último, la joven se lamentó por cómo fue la muerte del Diez. “Me duele, como le duele a todo el mundo, como a todos los argentinos, porque él era joven, bueno, y no se merecía irse así, solo”, concluyó.