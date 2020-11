Verano 2021: aprobaron protocolos para vacacionar en playas de Buenos Aires

El Gobierno bonaerense aprobó este martes los protocolos que regirán para la temporada de verano 2020-2021, con eje en el distanciamiento social que deberá respetarse en playas y balnearios, además de otras actividades turísticas.



El Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires publicó los protocolos ante la inminencia del inicio de la temporada, que oficialmente se extenderá desde el 1 de diciembre hasta el 4 de abril.



Según informó la administración que encabeza el gobernador Axel Kicillof, se trata de 13 protocolos destinados a lugares de alojamiento; playas y balnearios; campings; turismo rural; agencias de viaje; parques temáticos y atracciones y enoturismo, entre otros.



Los protocolos para las actividades turísticas se centran en las medidas ya conocidas para prevenir el contagio de Covid-19: distanciamiento social, lavado de manos y uso de tapabocas.

En el caso de los balnearios, el Gobierno bonaerense indicó que no se permitirán las actividades deportivas grupales "en las que no pueda garantizarse la distancia preventiva de dos metros entre personas", misma medida que aplicará "entre sombrillas", mientras que la capacidad máxima por sombrilla y por carpa "será determinada por cada municipio".



En tanto, en las playas públicas se sumarán a las medidas generales de distanciamiento y uso de tapabocas la desinfección periódica de sanitarios públicos que deberá ser garantizada por los gobiernos municipales, así como la disponibilidad de lugares adecuados para lavado de manos con agua y jabón y alcohol.



Respecto de los lugares de alojamiento, no se habilitarán los espacios comunes como sala de estar y salones o de juegos, y que los desayunos y comidas incluidas en la tarifa "deberán suministrarse en la habitación o en la modalidad para llevar.



Se podrán consumir comidas en el desayunador o comedor del hotel "siempre y cuando se cumpla con el aforo del 30%, distanciamiento social y condiciones de higiene y desinfección", según indicó el Gobierno bonaerense.



Por otra parte, las piscinas podrán funcionar solo al aire libre y con un sistema de turnos que garantice su funcionamiento al 30% de la capacidad, mientras que en los campings se habilitará un aforo del 50%, con acampe parcela de por medio.



En esos lugares, las mesas, piletas de lavado, parrillas y fogones se podrán utilizar respetando la distancia de 2 metros entre personas que no pertenezcan al mismo grupo conviviente, mientras que el uso de baños y vestuarios funcionará con turnos.