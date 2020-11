"Cacique" Medina: “Me siento identificado con este equipo”

"Aunque teníamos un comienzo adverso, fuimos capaces de superar todas las adversidades y para nuestro equipo de trabajo todo mi reconocimiento y agradecimiento", afirmó el técnico de Talleres, Alexander Medina, tras el empate 1-1 del Albiazul frente a Newell's, en tierras rosarinas y con un jugador menos gran parte del juego.

El "Cacique" fue muy elogioso con sus dirigidos y, en conferencia de prensa virtual, afirmó: "El equipo está firme, concentrado, tenemos vocación ganadora y vamos al frente en todas las canchas como le gusta al hincha y como indica la historia de este club".

“Quiero resaltar el compromiso de estos jugadores. Hubo situaciones adversas, complicadas y se repusieron. Me siento identificado con este equipo“, agregó el uruguayo.

Además de felicitar a los jugadores explicó que merecían más: “El equipo jugó bien, se mereció ganar el partido, con 11, con 10. Tuvimos más situaciones claras, jugamos en campo rival, fuimos al frente.”

Por último, se refirió al cruce con Kudelka post partido, que se escuchó, al no haber público: “Son cosas que quedan ahí, no me voy a referir al tema, yo hablo solamente de fútbol, las otras cosas no corren por mi cuenta. El partido se picó porque cada uno defiende su institución, a veces en un partido cuando se juegan tantas cosas hay pulsaciones muy altas de los dos equipos”.

