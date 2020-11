Unicameral: legisladores piden que se debata el proyecto de Ficha Limpia

Representantes de la UCR, Juntos por el Cambio, Encuentro Vecinal y Coalición Cívica ARI en la Legislatura de Córdoba reiteraron su pedido para que se impulse en la agenda parlamentaria el proyecto de ley que establece como condición necesaria para ser candidato no poseer antecedentes penales.

“Hemos expresado, en varias oportunidades, la necesidad de que el parlamento de Córdoba trate un asunto tan importante como es instaurar en la selección de candidatos, un concepto de transparencia cómo es Ficha Limpia”, remarcaron este lunes a través de un comunicado.

Por otra parte afirmaron que “el tema está siendo tratado en el seno del Congreso Nacional, así como en muchos otros parlamentos provinciales”.

Córdoba necesita @FichaLimpia !!! Una vez más reiteramos los pedidos y exigimos que se trate el proyecto. @OscarGonzalezLC @FranFortunaCba @JuanManuelCid1 pic.twitter.com/9N1nJo7EOH — Legisladores UCR CBA (@legisucrcba) November 23, 2020

“A esta altura la Legislatura de Córdoba y sus autoridades mantienen un mutismo que aturde. Es inexplicable que como oposición no hayamos tenido, aunque más no sea por respeto, una respuesta sobre el tema. No le estamos pidiendo al oficialismo que apruebe el proyecto, lo que estamos solicitando es que se nos dé una respuesta institucional que no puede ser otra que poner en tratamiento el asunto que nos ocupa. Este proyecto no es en contra de nadie, sino a favor de todos los cordobeses y de una política más transparente. Por eso entendemos que es una causa que se debería abrazar en conjunto”, destacaron los legisladores.

“Ratificamos que la lucha contra la corrupción necesita, de manera impostergable, gestos claros de la política”, completaron.