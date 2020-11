Desarticularon una fiesta ilegal en Coronel Moldes con más de 100 asistentes

Otro evento clandestino tuvo lugar en Vicuña Mackenna, que contó con la presencia de al menos 50 participantes. Las celebraciones no cesan a pesar de las medidas sanitarias vigentes.

En la madrugada del domingo, dos eventos clandestinos fueron desarticulados por efectivos de la policía. Uno de ellos tuvo lugar en Coronel Moldes, donde más de 100 personas estaban reunidas en un campo; el otro en Vicuña Mackenna, donde detectaron en un domicilio a más de 50 vecinos.

La intendenta moldense Eva Rosso sostuvo que “la situación es compleja, no sólo por el riesgo sanitario del Covid-19 sino por la seguridad de los chicos, que se juntan en campos y tienen el peligro de tener un accidente. Cuando llega la policía salen con los autos por cualquier lado y puede pasar cualquier cosa.En esos lugares no hay control de ningún tipo”.

“La idea es que podamos brindarles a los chicos lugares seguros dentro de la localidad para que no se vayan afuera, a los campos, que deje de ser clandestino; sino que uno pueda saber dónde se están reuniendo. No para imponerles un control de estar sobre ellos, porque eso no conviene ni es lo ideal, sino para saber dónde están y establecer límites, contención y medidas”, señaló la mandataria en diálogo con el sitio de noticias Puntal.

Por otro lado, en Huinca Renancó desarticularon también dos reuniones clandestinas este fin de semana. Una de ellas fue el sábado, donde se detectó que unas 20 personas se encontraban reunidas en un domicilio particular, participando de una reunión social. Todos fueron notificados y sancionados con una multa económica, que según la normativa, asciende hasta los 100 mil pesos.