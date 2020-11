Entrevista a Tino Quer Duarte: “Nuestro granito de arena viene con libros”

Especial para La Nueva Mañana

Tino Mauricio Quer Duarte vive en Agua de Oro y forma parte de La Libre, una cooperativa de trabajo dedicada a habitar el mundo de los libros. Un lugar donde confluyen propuestas bien diversas: un punto de venta, una casa de actividades, un espacio escénico, un museo de libros independientes (MULI), una distribuidora (La Distri) y una editorial (La Libre); y desde hace 3 meses y medio amaneció La Libre Chavascate. De manera que hay una Libre en San Telmo, (CABA) y otra en Agua de Oro, Sierras Chicas (Cba).

La Libre ocupa varios casilleros del circuito del libro llevado adelante por un grupo de voluntades diversas: “Somos 9 socies, todes con tareas bien definidas. Yo, particularmente, me dedico a colaborar en la parte editorial, lo cual me permite vivir en Córdoba y trabajar a distancia. Nuestro trabajo más reciente en esa área ha sido la publicación de “Planos y papeles e inéditos” de León Ferrari. Un libro que Ferrari desarrolló en su período de exilio durante la última dictadura. Editar esta obra, fue para nosotrxs romper la continuidad de la censura, que en el caso de muchos libros que fueron prohibidos en dictadura continúan sin ser editados y de esa forma su censura continúa”.

¿Cuándo surge?

- La Libre San Telmo surge en 2010 de la mano de varies soñadores atravesades por la energía de la FLI(A) (Feria de libros independiente (autogestiva, anárquica, amistosa...). Por aquellos años la industria editorial venía atravesando un panorama de crecimiento muy intenso dentro del universo independiente. Proliferaron editoriales cartoneras, piratas, independientes amateurs y también hubo muchas que traían oficio y otras que fueron logrando un catálogo bien variado y diverso. La Libre se convirtió, por aquella época, en la casa de esas editoriales y a partir de ahí nos venimos acompañando en el crecimiento, en la búsqueda y en el apoyo mutuo. Casi la totalidad de las ediciones nuestras son coediciones, con Milena Caserola, Licopodio, Puntos Suspensivos, La Flor Azul. También hemos cooperado con autores directamente, tal es el caso de Darío Semino, Fernando Aíta y Alejandro Raymond. Cooperaciones que son alientos para que sus autoediciones sean más fáciles de alcanzar.

¿Cómo surge la idea de armar una librería en Agua de Oro?

- Fueron muchas líneas que se conectaron en un mismo lugar. Mi fatiga de viajar durante tantos años, la demanda de mi familia por mayor calidad de participación, la avidez lectora de la población serrachiquense, el laburo enorme que viene haciendo la biblioteca del club social, la ausencia de librerías independientes en todo el circuito de la E53.

Desde que vine a vivir a El Pueblito comencé a trabajar en la feria de artesanxs de La Granja y en la Feria Agroecológica de Río Ceballos. Eso funcionó como trabajo de campo, vienen de muchas partes de las sierras a comprarme libros y me tuve que convertir en librero, algo que es bien delicado y está en las antípodas de mi oficio “real”. Soy editor y como editor soy un ogro en mi cueva sin contacto con nadie y apenas mirando el sol. Así que me está costando un poco hablar con la gente. Pero la llevo. Es un buen desafío.

¿Qué pueden encontrar los que visiten La Libre?

- Hay mucho para compartir, hay libros de casi todas las editoriales de Córdoba, hay libros nuevos y usados, hay libros para prestar, hay actividades presenciales anunciadas en nuestras redes, talleres de foto, escritura, conversatorios de lecturas y slams. Hay una pava eléctrica, una cafetera y una mesada que oficia de cocina. Podés venir, preparar algo para tomar, compartir, hay una terraza para sentarse a leer, una buena vista a las sierras y buena música también.

¿Cómo es la respuesta de los vecinos?

- Aún hoy (3 meses desde que inauguré) siguen viniendo a agradecer. En el ranking de frases que dicen cuando entran está “antes que nada Gracias, muchas gracias” y “Hacía falta” después vienen “qué coraje” y “cómo se te ocurrió” hay una que no rankea pero que me emociona “ahora sí puedo sentir a Agua de oro como mi casa”. Los primeros días que abrí volvía a mi casa con una carga emocional muy hermosa. La respuesta ha sido muy gratificante y muy celebrada.







¿Qué podemos esperar para más adelante?

- Ediciones de voces locales, ferias de libros independientes, clubes de lectura, visitas de autxres, editxres, artistas. La verdad que desearía que ocurran muchas más cosas, pero nuestro más adelante tiene una perspectiva bien sesgada. Por lo pronto, el deseo de consolidar relaciones con más editoriales, lograr cumplir las expectativas que ha depositado el pueblo en la librería, poder crecer en bibliodiversidad y en armonía. Están pasando cosas bien fuertes en nuestras sierras, desde incendios intencionales hasta reivindicaciones al terrorismo de Estado. Hubo un allanamiento completamente fuera de jurisprudencia a una familia a la que le secuestraron pinceles y pinturas. La armonía en las Sierras Chicas no es sólo un elemento musical, es un deseo que tenemos todes quienes habitamos la región. Nuestro granito de arena viene con libros, viene en crecimiento cultural y en tolerancia a la diversidad, no hay armonía si no hay diversidad.

