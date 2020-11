Fernández saldrá del aislamiento: el segundo hisopado dio negativo

El presidente Alberto Fernández recibirá este jueves el resultado del segundo hisopado para determinar si contrajo coronavirus y si es negativo, saldrá del aislamiento.

"Hoy (miércoles) a la tarde me hacen un nuevo hisopado y mañana (jueves) me dan el resultado", había contado el mandatario. En declaraciones periodísticas, el jefe de Estado había remarcado: "Si es negativo, ya me dan el alta".

Fernández se encuentra cumpliendo aislamiento preventivo desde el martes de la semana pasada en la Quinta de Olivos, luego de que se conociera que el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, había contraído COVID-19.

Un primer hisopado al mandatario había arrojado un resultado negativo para coronavirus, aunque los especialistas explicaron que puede ser que no se haya contagiado o que al momento del test tenía baja carga viral.

