Fernández aseguró que en diciembre habrá un aumento en las jubilaciones

El presidente Alberto Fernández anticipó este miércoles que antes de fin de año habrá un aumento de las jubilaciones, para que los haberes "no queden por debajo de la inflación".

"En diciembre va a haber una corrección de las jubilaciones porque somos conscientes de que tenemos que hacerlo. No queremos que los haberes queden debajo de la inflación", sostuvo el jefe de Estado.

Fernández dijo al canal de noticias A24 que el incremento "será para todos" los jubilados. "Estamos trabajando en eso, pero la idea es que sea un aumento. Va a haber un aumento seguro", garantizó.

Con respecto a los futuros ajustes de los haberes previsionales, explicó: "tenemos que hacer algo sustentable. Con la fórmula que estamos proponiendo hoy, los jubilados ganaron un 20%. La que estamos dejando de lado, que es la del macrismo, los hizo perder un 19%".

En esa línea, añadió: “Yo no comparto la mirada de muchos que dicen que esto es un ajuste sobre los jubilados porque en verdad se basa en dos puntos: la variación de los salarios y la recaudación, que es importante porque si no recaudás, no podemos pagar”.

“Nosotros creemos que la recaudación estará por arriba de la inflación como fue en septiembre y octubre que estuvo por encima de la inflación en 5 puntos”, precisó.

Fernández reiteró: “Esto no está hecho para perjudicar a los jubilados porque lo que más quiero es que los jubilados reconstruyan sus ingresos reales”.

Con respecto a una posible ley de jubilación anticipada o una moratoria jubilatoria, consideró: “Eso no lo hemos estudiado, pero no lo descarto que en algún momento debamos estudiarlo”.

