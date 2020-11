Macri salió al cruce de la carta al FMI enviada por senadores del Frente de Todos

"No podemos dejar pasar el relato que intentan instalar. A la larga nos pega a todos", manifestó el referente de Juntos por el cambio.

El referente de Juntos por el Cambio (JxC) pidió "no dejar pasar" las críticas del Frente de Todos. - Foto: NA.

El ex presidente Mauricio Macri salió al cruce de la carta enviada en los últimos días al Fondo Monetario Internacional (FMI) por parte de los senadores del Frente de Todos.

El referente de Juntos por el Cambio (JxC) pidió "no dejar pasar" las críticas. "No podemos dejar pasar el relato que intentan instalar. Hay mucha gente que cree que hicimos eso (pedir el préstamo) para fugar capitales. A la larga nos pega a todos", manifestó el ex mandatario en una reunión de la coalición opositora.

Vale recordar que el bloque de senadores del FDT presentó la misiva de cara a las negociaciones por la deuda, y le pidió al organismo se abstenga de condicionar la política económica local.

"Siempre fue muy alto el deterioro social asociado a la aplicación de los programas del FMI a lo largo de la historia Argentina, con aumento de la pobreza, la indigencia y el desempleo (...) Solicitamos que se abstengan de exigir o condicionar las políticas económicas de la Argentina en los próximos años", destacaron.

Por último, propusieron reconsiderar los intereses y otorgarle a la Argentina un período de gracia hasta 2025 con un "plazo de amortización en varias décadas".

