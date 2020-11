Violento ataque contra una joven por parte de su ex pareja y cuatro mujeres más

Un brutal ataque tuvo lugar en Resistencia, Chaco, cuando una joven de 27 años fue golpeada brutalmente por cuatro mujeres y un hombre, Nicolás Fernández, éste último su ex pareja, con quien salió durante tres meses, y quien además intentó violarla durante el ataque.

De acuerdo a lo declarado por la víctima en la denuncia que realizó, a pesar de las amenazas de muerte que le profirieron, todo comenzó cuando tomó conocimiento que su ex había tramitado una orden de restricción.

"Mi ex pareja me llamó y me pidió que nos juntáramos así me explicaba todo, lo de la orden, porqué la había sacado. Me dijo que si nos encontrábamos la iba a retirar. Y yo fui. Nos vimos el viernes a la madrugada. Él llegó en su moto junto a un auto Peugeot negro del que se bajaron tres mujeres. Todos me atacaron y me llevaron a un basural. Después a la casa de la mujer de mi ex, donde vivía con él", contó Ana a La Nueva Mañana.

Al llegar al lugar, el hombre y cuatro mujeres comenzaron a pegarle, le cortaron el pelo, la cara, y la pareja de su ex, le pegó con una pala en la cabeza, lo que le provocó una herida en la que le hicieron 20 puntos.

La joven fue torturada durante una hora, en la que sus gritos alertaron a los vecinos que salieron a la calle. Tras ver una puerta abierta, logró escapar.

Hasta el momento hay tres mujeres detenidas, pero su pareja está prófugo. Ana contó que intentó hacer la denuncia en la Comisaría de la Mujer pero no fue recibida, luego logró radicarla en la Séptima. En tanto, fuentes policiales informaron que fue asistida en el hospital Perrando, donde le diagnosticaron "herida cortante cuero cabelludo y politraumas leves”.

Una vez en su casa, con la denuncia en mano, grabó un video en el que mostró sus heridas y responsabilizó a Fernández y las tres mujeres de lo que pueda sucederle: “Estas personas son responsables de lo que me pueda pasar porque me amenazaron de que si hacía algo me iban a matar”.

Si sos víctima de violencia de género o conocés a alguien que necesite ayuda, comunicate a la línea nacional y gratuita 144, que funciona todos los días del año, las 24 horas. También podés dirigirte al Polo Integral de la Mujer (teléfono 0800 888 9898, Entre Ríos 680, Córdoba Capital).