Carta al Presidente: "La ausencia de legislación no impide los abortos"

Mumalá Nacional dirigió una contundente carta al presidente Alberto Fernández para solicitar que se avance con la presentación del proyecto de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) y que se debata este año en el Congreso.

"La crisis sanitaria y económica que asola a nuestro país y al mundo nos impacta de manera diferencial a las mujeres y al colectivo diverse. Venimos poniendo el cuerpo desde el inicio de la cuarentena por el Covid-19 a múltiples vulneraciones originadas en la base desigual de acceso y ejercicio de los derechos humanos, profundizadas por los efectos de la pandemia. Sabemos de la importancia de defender la salud, la vida, la propia y la de nuestras comunidades, desde allí le escribimos estas líneas con un único pedido: concrete su compromiso de avanzar en el Aborto Legal 2020", reclamaron en el inicio de la misiva.

#CartaAlPresidente @alferdez#AbortoLegal2020



En Argentina sólo en el sistema público de salud se registran casi 40 mil internaciones al año por complicaciones vinculadas con abortos clandestinos.

Es un derecho humano esencial que se mantiene en deuda por parte del Estado. pic.twitter.com/ERZDnRx9xe — MuMaLá Nacional (@MuMaLaNacional) November 10, 2020

El colectivo graficó al lucha que se viene llevando adelante por parte de miles de personas en todo el país que desde hace años reclaman por "Educación Sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir". "En Argentina sólo en el sistema público de salud se registran casi 40 mil internaciones al año por complicaciones vinculadas con abortos clandestinos. Es un derecho humano esencial que se mantiene en deuda por parte del Estado. La ausencia de legislación no impide los abortos, los mismos se llevan adelante en condiciones insalubres generando consecuencias que deben abordarse en el sistema de salud", agregaron.

En otro tramo del escrito, desde Mumalá interpelaron al mandatario nacional para que haga efectivo su compromiso para avanzar con el proyecto: "Llegamos a noviembre, a pocos días de vencer el plazo de sesiones ordinarias del Congreso Nacional, y esperamos se concrete el envío".

#CartaAlPresidente@alferdez



✍🏼La ausencia de legislación no impide los abortos, se llevan adelante en condiciones insalubres generando consecuencias que deben abordarse en el sistema de salud...#AbortoAlCongreso #EsUrgente pic.twitter.com/YbEdLIufzy — MuMaLá Nacional (@MuMaLaNacional) November 10, 2020

"Estas preocupaciones y urgencias nos obligan a movilizarnos para pedirle a usted y a los/as legisladores/as incorporen de manera urgente el debate del proyecto por la interrupción legal del embarazo en la agenda 2020 del parlamento nacional. Nos movilizaremos maximizando las medidas de protección para evitar el contagio del Covid-19, y siendo coherentes con nuestra historia de lucha, los derechos los hemos conquistado en las calles", completaron.

Noticia relacionada: