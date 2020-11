Elecciones en Belgrano: Franceschi criticó a la lista de Artime

Franceschi cruzó a la lista del "Luifa" y reconoció su cercanía con Pérez. Sin embargo aclaró que él "no juega". - Foto: archivo

El presidente de Belgrano Jorge Franceschi tuvo su descargo sobre la situación actual del club desde lo institucional, en medio de la situación de pandemia de Covid 19 y la presión por parte de los sectores políticos del club por el llamado a Asamblea y elecciones. En ese sentido, cargó con dureza contra la lista que comanda Luis Artime, "Belgrano Primero"

"Una sola lista presentó ideas. A la otra tuvimos que rogarle para que nos presente un escrito. La camiseta se demoró 15 días, y ahora no aseguro que esté lista para el 1 de enero ¿Y quién se perjudica? Si Belgrano está primero, empiécenlo a demostrar", ironizó, en el programa "Impacto Deportivo", en Radio Impacto.

"A mí me gustaría estar en la Asamblea nuevamente, frente a la gente, con mis compañeros defendiendo los Balances. No escondido atrás de una cámara. En cada uno de nuestros actos estuvimos a derecho. Ahora, en la venta de palcos, en la venta de Amione, convocamos a todos. Y nos dijeron 'no, háganse cargo ustedes'. Solo tuvimos notas con conveniencia política", prosiguió el hombre fuerte del oficialismo.

"Hay que dejar de mentir, dejar de agraviar. Ponerse las pilas y hacer cosas revolucionarias. Si nosotros somos tan malos, hagan una lista de unidad y asuman en 30 días. IPJ establece que si hay una sola lista, no hay elecciones. Si quieren asumir ya, hagan una lista de unidad y yo convoco inmediatamente a elecciones. En 30 días asumen", desafió Franceschi, sobre una posible lista de unidad con el bloque de Armando Pérez.

"Cuando nos denunciaron por el tema Rigoni hace 2 años todos nos criticaron por demás. Pero la causa fue archivada, y se habló muy poco de eso. Nos auditaron durante 2 años y medio", añadió. De todas maneras, bajó decibeles en busca de una mejor convivencia política. "Aun así vamos a seguir consultando a las 2 listas. Armando Pérez propuso elecciones virtuales, pero hay una resolución de IPJ que dice que no se conoce ningún sistema que asegure el voto secreto. Vamos a extender la moratoria hasta fin de año para seguir recuperando socios. Es una falacia decir que yo quiero que voten con un padrón chico. Hay que dejar de poner dudas. Dicen 'quiero que el padrón tal cosa', bueno vayan y pregúntenle al padrón. Yo no soy el que decide sobre la situación sanitaria o el padrón. Pero sí soy el único que hizo todo para que no se caiga la gente del padrón", aclaró Franceschi sobre los socios habilitados para sufragar.

"El socio de Belgrano no es tonto. No los subestimen. El resultado deportivo no cambia los ideales. Yo gané con el 80% de los votos, y de los últimos 7 partidos había perdido 6", fustigó.

Sobre su relación con Pérez, no anduvo con vueltas: "Yo no niego mi cercanía con Pérez. Trabajé 13 años con él. Los que quieren asociarme con Pérez, no es tema mío, porque yo no juego en las elecciones". "Hay un sociólogo, Eliseo Verón, que habla de la construcción del acontecimiento. Se trata de instalar que a nosotros nos conviene elecciones allá o acá, se está atacando el padrón. Estamos actuando a derecho", se dio el lujo Franceschi de reflexionar.

"No puedo pedir elecciones para diciembre, porque se piden con un mes de anticipación. Me da vergüenza hacerle perder tiempo a un ente como el COE. Me parece una irresponsabilidad seguir insistiendo en elecciones. Lo digo por comunicadores también", describió.

Para cerrar, aclaró: "Esta circunstancia nos toca a muchos clubes. No podemos esquivarle a la responsabilidad institucional. Hay un resolución jurídica que nos hace seguir. Son 15 clubes que están en la misma situación, y no se hacen estos cuestionamientos. A mí me daría vergüenza cuestionar a las autoridades sanitarias".