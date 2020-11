Libros en campaña: la decisión en manos de los lectores

- Armar una campaña para financiar un libro en comunidad no es un pedido de ayuda, no es publicidad, no es marketing. Es una decisión editorial de involucrar a los potenciales lectores en el proceso de producción del libro.



Desde hace varios años, la preventa y el financiamiento colectivo o crowdfunding se sostienen como estrategias de producción cultural para sellos independientes o autogestivos. Los editores siguen eligiendo estos mecanismos, es más común verlos difundidos en los medios pero, fundamentalmente, la metodología es cada vez más conocida en la comunidad lectora. Para un sector frágil a nivel económico pero potente a nivel cultural, estas estrategias arrojan luz a un horizonte que muchas veces se torna gris y opaco. Es una utopía al alcance de la mano: si nos organizamos y tenemos convicción podemos lograr estos sueños de publicación posibles.

Para quienes han invitado a instituciones a difundir en sus canales de comunicación estas campañas, es factible que hayan recibido por respuesta que no podían difundir un emprendimiento privado con fines “de lucro” pero que no dudaran en volver a comunicarse cuando el libro estuviera publicado para hacerle difusión. Aparece en esos casos el doble juego que rodea siempre al objeto libro: lo cultural versus lo económico. No es fácil comprender que el libro es siempre ambos.

Armar una campaña para financiar un libro en comunidad no es un pedido de ayuda, no es publicidad, no es marketing. Es una decisión editorial de involucrar a los potenciales lectores en el proceso de producción del libro. De convidar el orgullo, el entusiasmo y la ansiedad que se siente sobre el título próximo a publicar, con la esperanza de que el lector se convierta en cómplice. Es crear una estrategia en la que sea la comunidad quien promueva la posibilidad de publicación para títulos que, después, siempre y cuando estas campañas sean lo más exitosas posibles, encontrarán camino a las vías de circulación tradicional: llegarán a librerías, a bibliotecas, a planes de lectura, a ferias. Es una celebración compartida, comunitaria la presentación de cada uno de estos libros, porque fueron posibles en comunidad.

Estas recomendaciones que siguen a continuación son libros que están actualmente en campaña de preventa o de financiamiento colectivo. La decisión queda en manos de los lectores. Si no son estos, pueden ser otros libros u otros proyectos, la invitación es a animarse a dar un paso al frente como protagonistas del mundo cultural del que formamos parte.

El pájaro detrás del pájaro

La editorial Fruto de Dragón, nacida en plena pandemia con la idea de publicar libros sobre viajes, territorios y ciudades, presenta su primer libro. Se trata de una serie de crónicas escritas e ilustradas por Melina Alzogaray durante su viaje por Tailandia, Myanmar y Turquía. En una época en que viajar se ha vuelto una imposibilidad, El pájaro detrás del pájaro nos lleva por los laberintos del sudeste asiático en una serie de crónicas en las que conviven árboles de tamarindo, 50 grados de sensación térmica, manjares con salsas diabólicas, el karaoke más bizarro, motos frenéticas, un tren plagado de ratas, un teatro de marionetas, diosas de la abundancia, pagodas bañadas en oro, monjes budistas, perros medio salvajes, bazares y mercados exuberantes, baños turcos circulares...







El libro, a precio promocional, puede encargarse en este link, hasta el 10 de noviembre.

Instytutka es considerada la primera obra literaria escrita en ucraniano que abiertamente se ocupa de cuestiones sociales. En este relato, de Markó Vovchok, traducido por Valeria Zuzuk y editado por Vilnius, la autora expuso uno de los problemas más acuciantes de la época: el de la servidumbre, que estaba a punto de ser abolida. La historia brinda un retrato de las tensiones irreconciliables entre siervos y amos en el ámbito rural, aporta una visión de la corrupción de carácter de los amos y del dominio total que podían ejercer sobre la servidumbre, a la vez que señala en dirección al nacimiento de una nueva forma de vida emancipada. Como es habitual en la literatura de Vovchok, la voz narrativa es femenina; al igual que en sus cuentos folklóricos ucranianos y rusos, el interés está depositado en las dificultades de una mujer para abrirse camino en la vida, y los personajes masculinos desempeñan un papel subordinado.







Preventa a precio promocional con entrega a domicilio en Córdoba y zona de sierras chicas. WhatsApp 351 5312499. Hasta el 13 de noviembre.



Reinas de pueblo grande

La escritura de Carina Radilov Chirov retrata experiencias humanas con pulso y precisión extraordinaria. Hay un temblor interior que incomoda a sus protagonistas y que llena de extrañeza el murmullo de lo cotidiano. Los nueve relatos de Reinas de pueblo grande, publicados por Editorial Nudista, se componen de tramas y tensiones, terrenales y sensibles, donde cada personaje debe hacer algo para que el mundo encuentre su equilibrio y pueda seguir su curso normal, que siempre es imprevisible.







Preventa “Reinas de pueblo grande” Hasta el 15/11 o agotar stock.



REALIDADES es la obra poética reunida de Susy Shock, sus poemas centrales y emblemáticos, que se encontraban sólo en libros agotados hace años, acompañada con obras de León Ferrari. Tapas troqueladas, interior a dos colores. 160 páginas de poesía trava sudaka. Los editores de Muchas Nueces dicen: “Reeditarlos es hacer que vuelvan a estar accesibles en papel y tinta para las múltiples y desordenadas lecturas que se merecen. La obra de Susy nos hace reír, llorar, nos calienta y nos conmueve, y queremos que esos sentimientos circulen lo máximo posible. Desde que la obra de Susy llegó y se entrelazó con Muchas Nueces, no fuimos lxs mismxs: crecimos, mejoramos, nos abrimos a miradas que posan la amistad cómplice por sobre el resto de las cosas. En un mundo que tira hacia la insensibilización, sentimos que su obra desarma lo que ya fracasó, que no va más. Nos invita a crear un mundo nuevo y lo hace con ternura, como gesto político contra el cinismo mainstream. Les pasamos a ustedes, como lectorxs, la propuesta e invitación que nos hizo la mismísima Susy: “¡Crezcamos juntxs!”. Hay varios combos disponibles en la web hasta el 23 de noviembre.









¡Dar vuelta el 2020!

Bajo el nombre “Dar vuelta el 2020” el sello Ediciones de la Terraza está llevando adelante una campaña para publicar sus novedades del año: “Ecos de la lengua” escrito por María Teresa Andruetto, “Buscando la poética de Tres Tigres Teatro” escrito por el grupo Tres Tigres Teatro, ambos ilustrados por El Esperpento, y las novelas “Wilson” escrita por Verónica García Ontiveros e ilustrada por Daniela Arias y “Marula” de Martín Fogliacco y Verónica Mammana. Hay recompensas individuales, en packs de a dos o de los cuatro libros, hasta el 1 de diciembre en la web de la editorial.



Cuando el lago se parece al mar

Se trata del primer libro de María Debanne. Poesía y pequeños relatos ilustrados hermosamente con los collages de Marina Sánchez. Sus editores, Gráfica 29 de Mayo dicen: “Cuando el lago se parece al mar. Un soplo de aire fresco”. Venta anticipada vigente.

