El Regional Amateur, un sueño con vitaminas en tiempos de pandemia

OPINIÓN

La más maltratada y postergada categoría del fútbol argentino, el bendito Regional Amateur, al fin tuvo un dejo de atención por parte de la convulsionada AFA y volverá a tener acción, por lo que sus clubes reciben por fin algo de pulso luego de un pronóstico reservado.

Hubo miles rumores, y de los peores, como que con suerte volverían a la actividad en julio del año que viene por ejemplo. Sin embargo primó la cordura y las gestiones de los clubes famélicos llegaron a buen puerto, por lo que a fin de mes o primeros días de diciembre comenzaría a rodar la pelota otra vez.

Racing de Nueva Italia, General Paz Juniors, Argentino Peñarol, Unión de Oncativo y Sportivo Tirolesa son los algunos de los sobrevivientes de estas latitudes, con un escenario de desventaja y amnesia general desde AFA, aunque ya calientan motores con el mismo sueño de ascenso, sin dejarse amedrentar por el profesionalismo y menos por la cuarentena.

Igual, el Concejo Federal es como el miembro no aceptado de la familia para AFA, y aún no tiene ni siquiera un boceto de cómo avanzará en su formato. De todas formas los capitalinos ya arrancaron con las prácticas, con los mismos compromisos y anhelos que en marzo pasado, sin soltar la esperanza. Con contratos de palabras que se disuelven ante la oferta de un club superior y con esos riesgos latentes hasta que cierre el libro de pases, cada institución se las ingenió para no perder elementos y sobre todo para llegar a fin de mes con las cuentas, campeonato que la mayoría perdió por goleada. Racing lo sufrió con Pablo López, que aceptó una oferta de Juventud de San Luis, por ejemplo, y se fue saludando sin oposición. Ante esas circunstancias, los clubes figuran completamente desprotegidos y sin amparo, y sobre todo sin solidaridad de las clubes de instancias superiores. Racing, con un Concurso Preventivo a cuestas, fue de los que más bajas sufrió (Herrera, Villegas) aunque a la vez se reforzó con importantes apellidos para la categoría como Diego Jara y Fassino.

Juniors sabe que deberá acomodar sus piezas aunque para contrarrestar la situación mientras tanto sumó al ex Belgrano Iván Etevenaux como para darle jerarquía y una cuota relevante de experiencia al mediocampo, conservando la fantasía de Paulo Rosales.

Por su lado, los de Argüello sorprendieron a todos repatriando nada menos que al ex goleador de Brown de Malagueño, Hugo Pírez, que viene de una aventura importante en el fútbol de Malta.

¿Les alcanzará estas gestiones para ser protagonistas? De los 98 equipos habilitados para jugar solo 67 dieron su beneplácito para continuar, y restará saber la distribución de los equipos y las zonas como para empezar a ponerle concreto al sueño de ascenso. Por Córdoba no quieren dejar pasar el tren y a pesar del parate por la pandemia no hubo resignaciones. La vacuna para fortalecer la esperanza sí estuvo en la agenda sanitaria de los equipos, que no renuncian al deseo pertenecer al Federal A.

