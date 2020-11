"Es como un reencuentro con mi historia", dijo el ex combatiente Esteban

Edgardo Esteban, ex combatiente y actual director del Museo Malvinas, se refirió a la detección de su cédula militar en la plataforma de subastas Ebay, en Londres, como un "reencuentro con mi historia", afirmó que su posible subasta es una "aberración" y aseguró que "no" piensa pagar "ni una sola libra" esterlina para recobrar algo que le pertenece.

"No quiero, ni pienso, ni voy a pagar una sola libra por algo que me pertenece. Es mi documento me lo tiene que devolver. Es una aberración lo que están haciendo", aseguró Esteban, que ya entró en contacto con el embajador argentino en Londres, Javier Figueroa, quien le prometió iniciar las gestiones para que la cédula militar y también algunas fotografías del ex combatiente -a punto de ser vendidas- sean devueltas y no subastadas.

De esta manera, en diálogo con Radio 10, el también periodista descartó tajante la posibilidad de adquirir las pertenecías que le fueron sustraídas, al ser tomado prisionero tras la rendición en Malvinas y aseveró que tampoco solicitará a las autoridades británicas para la devolución de las mismas.

"Yo no quiero comprar absolutamente nada, no me parece que aparezca el lucro en esto. Es una cuestión de coherencia personal. Es como un reencuentro con mi historia", aseveró el también periodista y autor de la película sobre la guerra "Iluminados por el Fuego".

Además de la cédula el lote que está publicado para subastar -por un precio inicial de 1.750 libras, que fue detectado por la periodista e investigadora Alicia Panero- incluye fotos que pertenecieron a soldados argentinos y una medalla de un integrante de la Marina Real.

"Hablamos con el embajador argentino en Londres, no pienso hablar con las autoridades británicas. Yo quiero hablar con mi Gobierno para ver cómo recuperar los documentos que me pertenecen, nada más", aseveró el director del Museo Malvinas.

Esteban contó además que tanto en Londres como en Malvinas existe un "montón de documentación" sobre el conflicto bélico de 1982 y pertenencias de los soldados argentinos que combatieron allí, como cartas y fotografías.

Al ser consultado sobre si, en caso de recuperar sus pertenencias, las donaría al Museo Malvinas, Esteban no lo descartó en un futuro, pero aclaró que no, mientras él siga siendo titular del museo.

"Traté de sacar mis pertenencias del Mueso Malvinas mientras yo sea su director porque no corresponde, pero en un futuro... Tengo mis cartas, mi casco y un montón de cosas en mi casa que en algún momento se irán", señaló.

Por último, Esteban se mostró esperanzado de que la conmemoración por los 200 años del primer izamiento de la bandera argentina en Malvinas, sirva para que ese sentimiento "transversal" en los argentinos "nos posibilite empezar a encontrarnos" como sociedad y poder así superar la "grieta que tanto daño nos hace".

La cédula militar de Edgardo Esteban fue detectada en la plataforma de subastas Ebay, en Londres, por la periodista e investigadora Alicia Panero, conocida por buscar y recuperar objetos militares de soldados argentinos en el conflicto.

Panero, historiadora y escritora, es autora del libro "Mujeres invisibles", en el que narra la existencia de un grupo de enfermeras que participaron de la guerra pero que fueron ocultas por la historia oficial de época -en plena dictadura militar- y había ya encontrado recientemente el casco de otro soldado de Malvinas, que estaba a punto de ser subastado a 13 mil dólares.

Fuente: Télam

Noticia relacionada: